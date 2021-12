कब रिलीज होगा Samantha का पहला आइटम नंबर? Allu Arjun की 'Pushpa' से जारी हुआ एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

साउथ इंडियन एक्ट्रेस (South indian Actress) सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उनकी खूबसूरती और अदायगी के लोग दीवाने हैं. ऐसे में वो फैंस के लिए आइटम सॉन्ग लेकर आ रही हैं, जो कि उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं हैं. लोग उनके पहले आइटम नंबर (Samantha Item Song) को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. उन्हें इसका बेसब्री से इंतजार है. उनका ये सॉन्ग अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म ‘पुष्पा’ (Pushpa) से जारी किया जाएगा. अब इस गाने के रिलीज का ऐलान कर दिया गया है.

मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) संग वेब सीरीज (Web series) ‘द फैमिली मैन 2’ (The Family Man 2) में नेगेटिव भूमिका अदा कर फेमस हुई हीरोइन सामंथा (Samantha) का सोशल मीडिया पर फिल्म ‘पुष्पा’ के आइटम नंबर का फर्स्ट लुक (Samantha Item Song First look) जारी किया गया है. इसमें वो काफी सिजलिंग दिख रही हैं. पोस्टर को शेयर करने के साथ ही गाने के वीडियो के रिलीज डेट का ऐलान किया गया है. इस गाने के लिरिक्स हैं, ‘Oo Antava Oo OoAntava’. फिल्म में इस गाने पर एक्ट्रेस अल्लू अर्जुन के साथ थिरकेंगी. इसे देवी श्री प्रसाद द्वारा कंपोज्ड किया जा रहा है. मेकर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि ये इस साल का पार्टी सॉन्ग है.

आपको बता दें कि इससे पहले भी सामंथा का इससे फर्स्ट लुक जारी किया गया था. हालांकि, उसमें एक्ट्रेस का चेहरा नहीं देखने के लिए मिला था. उस पोस्टर सामंथा की बैक दिखाया गया था. इसके साथ ही अब नए पोस्टर में उनका चेहरा दिखाया गया है. इसमें उनका लुक कमाल का है. उनका गाने के लिए उनके इस लुक ने लोगों की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है.

सॉन्ग ‘Oo Antava Oo OoAntava’ के पोस्टर को शेयर करने के साथ ही लिखा गया है कि ‘इस साल का सिजलिंग सॉन्ग फिल्म पुष्पा से. 10 दिसंबर को रिलीज होगा.’ सुकुमार द्वारा निर्देशित पैन इंडिया की फिल्म को पांच भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया जाएगा. ये 17 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देगी. मूवी का निर्माण Mythri Movie Makers द्वारा किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कहा जाता है कि ‘पुष्पा: द राइज’ (Pushpa The Rise) के आइटम नंबर के लिए सामंथा 1.5 करोड़ रुपए फीस (Samantha Fees for item song) चार्ज कर रही हैं.

