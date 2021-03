एक्ट्रेस याशिका आनंद के स्काई डाइविंग वीडियो ने किया हैरान, फैंस ने पूछा- 'डर नहीं लग रहा?'

View this post on Instagram A post shared by Y A S H ⭐️ (@yashikaaannand)

बिग बॉस तमिल (Bigg Boss Tamil) सीजन 2 फेम एक्ट्रेस यशिका आनंद (Yashika Aannand) इन दिनों अपना वैकेशन इंजॉय करती दिख रही हैं. वो सोशल मीडिया (Social Media) पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की फोटोज, वीडियोज शेयर करती रहती हैं. शूटिंग से ब्रेक लेकर यशिका फिलहाल दुबई में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम (Instagram) पेज पर दुबई से स्काई डाइविंग का एक वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने साथ में कैप्शन में लिखा है ये क्रेजी है, ये मेरी विश लिस्ट में था.वीडियो पोस्ट करते ही उसपर फैंस के ढेर सारे कमेंट आने लगे. फैंस उन्हें बोल रहे हैं आप सच में स्ट्रॉंग वुमन हैं, आपको डर नहीं लगा. वीडियो पर कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स आ गए. यशिका आनंद अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो अक्सर बोल्ड फोटोशूट पोस्ट करती रहती हैं, जिसे फैंस पसंद भी कर रहे हैं.याशिका ने हाल ही में अपनी आने वाली तमिल फिल्म 'सल्फर' (Sulphur) के बारे में बताया था, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी. फिल्म के निर्देशक भुवन ने बताया था कि याशिका को लोगों ने हमेशा ग्लैमरस रोल में देखा है, मगर इस फिल्म में वो एक सीरियस किरदार निभाती हुई नजर आने वाली हैं. फिल्म में याशिका पुलिस सब इंस्पेक्टर के रोल में हैं, जिनकी पोस्टिंग पुलिस कंट्रोल रूम में होती है. जहां से वो एक किडनैपिंग केस की छानबीन शुरू कर देती हैं.इससे पहले वो 'Rogue in the Dark Room' जैसी फिल्म से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं. इसके साथ वो Uthman, Raja Bheema, Do Duty, जैसी फिल्मों में भी काम कर रही हैं.