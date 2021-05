मशहूर सितार वादक पंडित देबू चौधरी के निधन के 6 दिन बाद बेटे प्रतीक की भी कोरोना से मौत

May his soul rest in peace and God give strength to his family 🙏This was really unbelievable🙏RIP Prateek Chaudhuri Bhaiya🙏🙏🙏#GeniousArtist #SitarMeastro #PrateekChaudhuri#BeautifulHumanBeing#bigloss pic.twitter.com/DgVBrbQmSi — Rishi Shankar Upadhyay (@RishiShankarUp1) May 7, 2021

Saddened to hear about the passing of #PrateekChaudhuriThis is an unfolding tragedy. Only last week his father #PtDebuChaudhuri passed away! @TeamworkArts @TeamworksInfo pic.twitter.com/B4uzvwA71M — Sanjoy K Roy (@SanjoyRoyTWA) May 7, 2021

RIP Dear Prateek 🙏It is a terrible feeling... browsing the achieve to find that you have an unnoticed good photo of someone you lost.Feeling devasted. #PrateekChaudhuri https://t.co/E3skWDi6dU — Bharat S Tiwari (@BharatTiwari) May 7, 2021

पिछले एक पखवाड़े के दौरान साहित्यकार, लेखक और संगीतकार क्रूर कोरोना की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं. मशहूर सितार वादक पंडित देबू चौधरी (Pandit Debu Chaudhuri) के निधन के 6 दिन बाद उनके बेटे सितारवादक प्रतीक चौधरी (Prateek Chaudhuri died) भी कोरोना से जंग हार गए. वह कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे. गत 1 मई को इनके पिता डेबू चौधरी का निधन हुआ था. प्रतीक की पत्नी रूना और 4 साल की बेटी रयाना भी संक्रमित हैं.सोशल मीडिया (Social Media) पर फैंस प्रोफेसर प्रतीक चौधरी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग गमगीन हैं. 6 दिन पहले अपने पिता की निधन की खबर देने वाले प्रतीक चौधरी (Prateek Chaudhuri) अब इस दुनिया में नहीं रहा. सुबह ढाई बजे करीब उन्होंने अंतिम सांस ली.इससे पहले 1 मई को मशहूर सितारवादक पंडित देवब्रत चौधरी का कोविड-19 संबंधी जटिलताओं के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था. उनके बेटे प्रतीक चौधरी ने भी उनकी मौत की जानकारी इंटरनेट मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी. निधन के साथ ही प्रतीक चौधरी ने कलाकार पिता देबू चौधरी के नाम से प्रसिद्ध, अपने पिता के निधन की जानकारी अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर दी थी.उन्होंने लिखा था, 'मेरे पिता, सितार के दिग्गज, पंडित देबू चौधरी नहीं रहे। उन्हें कोविड के साथ ही मनोभ्रंश की जटिलताओं के साथ भर्ती कराया गया और उन्हें आज (एक मई, 2021) मध्यरात्रि के आस-पास आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका. सभी प्रयासों और प्रार्थनाओं के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.' बहू रूना और पोती रयाना तथा पोता अधिराज हैं.