Allu Arjun और RRR फेम Jr NTR के बाद Naga Chaitanya का हुआ पुलिस से सामना, गलती की नहीं मिली माफी; लगा जुर्माना

‘पुष्पा’ स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) के बाद नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) को भी हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस के सामने परेशानी का सामना करना पड़ा. हाल ही में सामंथा रुथ प्रभु के पूर्व पति को पुलिस ने रोका था. उन्हें अपनी कार पर टिंटेड खिड़कियों का इस्तेमाल करने के लिए 700 रुपये का चालान भुगतान के तौर पर देना पड़ा. ट्रैफिक अधिकारियों के साथ स्टार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Naga Chaitanya से पहले इन पर लग चुका जुर्माना

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही पुष्पाः द राइज स्टार अल्लू अर्जुन पर भी अपने रेंज रोवर पर टिंटेड खिड़कियों (tinted windows) का उपयोग करने के लिए जुर्माना लगाया गया था. इसके लिए उन्हें भी 700 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा था. आप में से जो लोग नहीं जानते हैं तो हम आपको जानकारी दे देते हैं कि हैदराबाद पुलिस ने शहर में वाहनों से काले कांच हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया है. देश में 2012 से काली फिल्मों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है. मालूम हो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के तेलुगु फिल्म निर्माता त्रिविक्रम श्रीनिवास, कल्याण राम (Kalyan Ram), जूनियर एनटीआर (Jr NTR) और मांचू मनोज (Manchu Manoj) भी इसी तरह के कारण से कानूनी मुसीबत में पड़ चुके हैं. अब जाकर चैतन्य को भी आखिरकार पुलिस का सामना करना पड़ गया.

Thank You में हॉकी खिलाड़ी बनेंगे Chaitanya

बात अगर नागा चैतन्य के वर्क फ्रंट को लेकर बात कर रहे हैं वे रोमांटिक ड्रामा ‘थैंक यू’ (Thank You) में एक हॉकी खिलाड़ी की भूमिका निभाएंगे जिसमें उनके साथ राशि खन्ना और बालिका वधु फेम आविका गौर अहम रोल में रहेंगी. रोमांटिक कॉमेडी तेलुगू फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है. इसे विक्रम कुमार ने डायरेक्ट किया है और दिल राजू इसके प्रोड्यूसर हैं.

Aamir Khan- Kareena Kapoor संग हिंदी में डेब्यू करेंगे Naga Chaitanya

थैंक यू के अलावा चाय के हिंदी फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) भी है जिसके जरिए वे बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं. फिल्म में वे पहली बार आमिर खान और करीना कपूर के साथ पर्दे पर नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और ये 11 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. चैतन्य वेंकट प्रभु की हाल ही में घोषित द्विभाषी परियोजना का भी हिस्सा होंगे.

