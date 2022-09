Allu Arjun Photo: अल्लू अर्जुन अमृतसर के बाद पहुंचे वाघा बॉर्डर, BSF से सम्मान पाकर गदगद हुए Pushpa स्टार

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने बीते रोज यानी 29 सितंबर को अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी (Sneha Reddy Birthday) का जन्मदिन जोश के साथ मनाया था, जिसकी वीडियो और पिक्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस खास दिन पर पुष्पा स्टार ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल का दौरा किया और गुरुद्वारे में माथा टेक आशीर्वाद लिया, जहां की झलकियों को उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया है.

चूंकि अमृतसर से वाघा बॉर्डर (Wagah border) सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और इस अवसर का लाभ उठाते हुए वे अटारी बॉर्डर पर गए. अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर बीएसएफ जवानों के साथ पोज देते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है.

वाघा बॉर्डर पर अल्लू अर्जुन का गर्मजोशी से स्वागत

बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स के जवानों के साथ तस्वीर शेयर करते हुए अल्लू अर्जुन ने लिखा, ‘BSF What an honour 🇮🇳 . Thank you BSF’. अपनी यात्रा की एक और झलक साझा करते हुए, उन्होंने इंस्टाग्राम कहानियों पर लहराते तिरंगे के इमोजी के साथ वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे अपने पत्नी और बच्चों के साथ वाघा बॉर्डर परिसर में भ्रमण करते दिख रहे हैं. अभिनेता को देख वहां भीड़ का उत्साह देखते ही बनता है, यहां पर अल्लू अर्जुन की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया. जवान उनके आगे पीछे बंदूक का निशाना लगाए दिखे और अभिनेता BSF का ये सम्मान पाकर गदगद हो उठे जिसका उन्होंने शुक्रिया भी किया.

अल्लू अर्जुन ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में टेका माथा

वीडियो में अल्लू अर्जुन क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट लुक में डैपर लग रहे थे और उन्होंने अपने लंबे बालों को पोनीटेल में बांधे दिखे. इसके अलावा पुष्पा स्टार ने सोशल मीडिया पर स्वर्ण मंदिर की अपनी यात्रा की कुछ झलकियां भी पोस्ट कीं हैं. नीले रंग के कुर्ता पायजामा में अल्लू काफी हैंडसम दिखे जबकि वाइफ स्नेहा सलवार सूट पहने सिंपल गेटअप में नजर आईं. बात अगर वर्कफ्रंट को लेकर करें तो अगली बार वे ‘पुष्पा: द रूल’ (Pushpa: th Rule) में अपने ‘पुष्पा राज’ के नए अवतार में दिखाई देंगे जो उनकी हेयरस्टाइल से मालूम चलता है.

इन फिल्मों में नजर आएंगे अल्लू अर्जुन

सुकुमारन द्वारा निर्देशित प्रोजेक्ट में रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और फहद फासिल (Fahadh Faasil) शामिल होंगे, जो पुष्पा: द राइज इन सीक्वल से अपने मूल पात्रों को दोहराएंगे. इसके अलावा पुष्पा 2 में विजय सेतुपति भी खास रोल निभाने वाले हैं जबकि दिशा पाटनी इसमें स्पेशल नंबर करते नजर आएंगी. इसके अलावा सूत्रों का यह भी दावा है कि अल्लू अर्जुन हॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. जानकारी के मुताबिक, अभिनेता को न्यूयॉर्क दौरे पर एक बड़े-शॉट निर्देशक-निर्माता द्वारा हॉलीवुड फिल्म का ऑफर पेश किया गया है. हालांकि, अभी तक इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई अपडेट नहीं आया.

