David Warner, Dwayne Bravo के बाद बंग्लादेश के Shakib Al Hasan पर Pushpa का भूत, बीच क्रिकेट में Allu Arjun..

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की पीष्पा फीवर के शिकार सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि विदेशी हो गए हैं. खासकर क्रिकेटर्स फिल्म पर तमाम रील्स बना रहे हैं. ऑस्ट्रेलियन क्रिक्रेटर डेवि़ड वॉर्नर (David Warner) के बाद अब बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन पर भी पुष्पा का खुमार चढ़ा है. जी हां, अब इस लिस्ट में वे भी शामिल हो चुके हैं और उनका वीडियो भी जबरदस्त वायरल हो रहा है.

शाकिब ने अल्लू अर्जुन के सबसे फेमस एक्ट को क्रिकेट के मैदान पर कॉपी किया है. वे बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) मैच के दौरान पुष्पराज की तरह एक्टिंग करते दिखे जिसका वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. खास बात ये है कि जहां एक ओर टॉलीवुड स्टार की फिल्म ‘पुष्पा: द राइजिंग’ के सीन्स और ‘पुष्पा वॉक’ पर डेविड वार्नर, ड्वेन ब्रावो, सुरेश रैना ने अपने वीडियो रिक्रिएट किए तो वहीं बंग्लादेशी क्रिकेटर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ को ठोड़ी पर लगाकर ही पुष्पा फीवर के रील्स की लिस्ट में शुमार हो गए हैं. पुष्पा का ये स्टेप दुनिया भर के क्रिकेटरों के बीच एक पसंदीदा बना रहा है.

After Nazmul Islam, then @DJBravo47, and now the Bangladeshi @Sah75official displaying the #Pushpa move!

The @alluarjun movie has really taken over the #BBPL2022.

