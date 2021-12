Prabhash के बाद Nagarjuna ने किया ये नेक काम, सांसद जे संतोष की अपील पर आगे आए तेलुगू सुपरस्टार

पिछले दिनों ‘राधे श्याम’ (Radhe Shyam) एक्ट्रेस पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) ने ग्रीन इंडिया चैलेंज (#GreenIndiaChallenge) को स्वीकारा था और बाद में उन्होंने रितेश देशमुख और अक्षय कुमार को भी उनकी तरह पेड़ लगाने की अपील की थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा के को-स्टार प्रभास (Prabhas) ने पेड़-पौधों की रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ा और नेक काम किया है. जी हां, इस बात का खुलासा तेलुगू फिल्मों के सुपरस्टार नागार्जुन (Nagarjuna) ने किया है. बिग बॉस तेलुगू के मेजबान ने बताया कि प्रभास ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1643 एकड़ वन भूमि को गोद लिया है. उनके बाद ही अब अक्किनेनी नागार्जुन 1000 एकड़ आरक्षित वन क्षेत्र को अपनाने के लिए आगे आए हैं.

नाग ने राज्यसभा सांसद जे संतोष (MP J Santosh) की इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अपने फैंस से भी अपील की है. उन्होंने अपने चाहने वालों से आग्रह किया घर से बाहर निकलने पहले कम से कम 3 पेड़ लगाएं. बता दें कि हाल ही में सुपरस्टार नागार्जुन (Akkineni Nagarjuna) को सांसद जोगिनपल्ली संतोष ने उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान में हिस्सा लेने का न्यौता भेजा था और वे इस मिशन में शामिल भी हुए.

इसी दौरान उन्होंने प्रभास द्वारा एडोप्ट की गई 1643 एकड़ से अधिक वन भूमि का जिक्र किया जिससे ग्रीनरी को और बढ़ावा मिलेगा. प्रभास और नाग के अलावा हेटेरो ड्रग्स पार्थसारथी रेड्डी (Hetero Group) ने भी 2500 एकड़ को गोद लिया है. इन सब जानी-मानी हस्तियों के अतिरिक्त राज्य के कुछ व्यवसाइयों ने भी हजारों एकड़ जंगल की जमीन को गोद लिया है. ये सभी लोग मिलकर पूरी इमानदारी से साथ पर्यावरण को हरा भरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं और नाग भी इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं.

King @iamnagarjuna comes forward to adopt 1000 acres of forest as part of #GreenIndiaChallenge 🌱 in the presence of founder, MP @MPsantoshtrs on #BiggBossTelugu5

He promised to plant 3trees in the next 3weeks and urged the audience to do the same. pic.twitter.com/vOeNv2eXur

— GSK Media (@GskMedia_PR) December 13, 2021