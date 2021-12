Siddharth Shukla और Salman के बाद इंटरनेट पर सबसे अधिक सर्च हुए Allu Arjun, टॉप-10 में Samantha को भी मिली जगह

Most searched celebrity in India 2021: अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) साउथ सिनेमा के सुपरस्टार सेलेब्स की लिस्ट में शुमार हैं. इन दोनों का नाम इस साल देशभर में सबसे अधिक खोजे जाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल हुआ है. दरअसल, सर्च इंजन याहू (Yahoo) ने शुक्रवार (3 दिसंबर) को भारत के लिए 2021 ‘Year in Review’ (YIR) एक रिपोर्ट पेश की है जो कि एक तरह से इस साल का डेटा है. इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि साल 2021 में यूजर्स सबसे ज्यादा किन शख्सि़यतों को इंटरनेट पर खोजते रहे.

सर्च इंजन द्वारा जारी ‘ईयर इन रिव्यू 2021’ नाम की लिस्ट के अनुसार, टॉलीवुड अभिनेता अल्लू अर्जुन और सामंथा में इस साल लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई. Yahoo 2021 के रिव्यू में दोनों कलाकारों ने करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) और सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) जैसे सेलेब्स के बीच अपनी जगह बनाई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) 10 में से सबसे अधिक खोजे जाने वाले पुरुष हस्तियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहे, जबकि सलमान खान दूसरे पर और सिद्धार्थ शुक्ला नंबर वन पर रहे.

‘Pushpa‘ एक्टर अल्लू अर्जुन पिछले सालों में भी इस सूची का हिस्सा थे. दूसरी ओर नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) की पूर्व पत्नी सामंथा ने सबसे अधिक खोजी जाने वाली महिला हस्तियों की सूची में 10 वां स्थान पाया. करीना कपूर और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) पहले दो स्थान पर रहीं, उसके बाद प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra), आलिया भट्ट (Alia bhatt) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) रहीं. लेकिन इस लिस्ट की टॉप 10 में जगह बना पाना सामंथा का डेब्यू था.

बात अगर साउथ इंडियन ब्यूटी (South Indian Beauty) के वर्क फ्रंट को लेकर करें वे इन दिनों अल्लू अर्जुन संग ‘पुष्पाः द राइज’ में आइटम नंबर करते नजर आएंगी. फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने किया है जिसे 2 भागों में बनाया गया है. पहला पार्ट 17 दिसंबर रिलीज होगा और इसकी लीड फीमेल रश्मिका मंदाना हैं जबकि सामंथा सिर्फ एक गाने में ही दिखाई देंगी. फिल्म फहद फासिल सपोर्टिंग रोल में होंगे. इस फिल्म के अलावा सामंथा जल्द ही गुनाशेखर की ‘शाकुंतलम’ में दिखाई देंगी और डाउटन एबे के निर्देशक फिलिप जॉन द्वारा ‘द अरेंजमेंट ऑफ लव’ के लिए भी उन्हें चुना गया है.

