राजामौली के बाद रणबीर कपूर- आलिया भट्ट की 'Brahmastra' को मिला एनटीआर का साथ, बतौर चीफ गेस्ट करेंगे प्रमोशन

साउथ स्टार (South Celebs) को देशभर के लोग भरपूर प्यार दे रहे हैं और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ व्यूज हासिल कर रही हैं. वहीं दूसरी ओर इन दिनों बॉलीवुड की फिल्मों को बायकॉट (boycott brahmastra Twitter) किया जा रहा है. करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के तले बनी ‘लाइगर’ पहले ही धाराशाई हो गई और अब ट्विटर पर ‘ब्रह्मास्त्र’ को भी रिलीज से पहले बायकॉट किया जा रहा है. यही वजह है कि बॉलीवुड मेकर्स ने इसके प्रमोशन में साउथ सेलेब्स का सहारा लिया है. अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अक्किनेनी अभिनीत अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र अगले शुक्रवार, 9 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसके रिलीज में अब कुछ ही वक्त बचा है और ऐसे में निर्माता कुछ बड़े नामों के साथ काम कर रहे हैं.

हैदराबाद में Brahmastra के प्री-रिलीज इवेंट में होंगे जूनियर एनटीआर

‘ब्रह्मास्त्र’ का प्रमोशन एसएस राजामौली पहले से ही साउथ में कर रहे हैं और कई मौकों पर वे रणबीर कपूर के साथ देखे गए. हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा शेयर की गई एक पोस्ट के अनुसार, तेलुगू सुपरस्टार जूनियर एनटीआर अपकमिंग फंतासी एडवेंचर फिल्म की पहली प्री-रिलीज इवेंट फिल्मों के लिए उपस्थित होंगे. इस शुक्रवार को रामोजी फिल्म सिटी में होने वाले ब्रह्मास्त्र कार्यक्रम के लिए जूनियर एनटीआर से मुख्य अतिथि बनने के लिए संपर्क किया गया है. उन्होंने लिखा, ‘भारतीय सिनेमा के लिए गियर अप! हैदराबाद में दूसरे चीफ गेस्ट के रूप में तारक के सबसे बड़े प्री-रिलीज़ इवेंट की शोभा बढ़ाएंगे.. #Brahmastra #NTRforBrahmastra.’ इसकी जानकारी भी खुद अयान मुखर्जी ने अपने सोशल अकाउंट पर दी है.

