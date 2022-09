धनुष का Box Office पर राज, एक दशक बाद फिर रिलीज '3' Movie, 150+ थिएटर्स हाउसफुल; छा गया Kolaveri Song

धनुष (Dhanush) साउथ, बॉलीवुड और अब हॉलीवुड में भी कई लोकप्रिय फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. अभिनेता ने अक्षय कुमार, काजोल, क्रिस इवांस और रयान गोसलिंग जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया है और अपने पूरे करियर में अपने प्रशंसकों का मनोरंजन किया है. ऐसी ही एक फिल्म जो अब चर्चा का विषय बन गई है, वो है उनकी 2012 में रिलीज हुई ‘3’. हाल ही में फिल्म को इसके तेलुगू वर्जन में फिर से रिलीज़ किया गया था और इसने रिकॉर्डतोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

.@dhanushkraja‘s #3Movie Telugu version has been re-released in theatres today on the account of the producer’s birthday, and it has already seen more than 150 houseful shows since morning 😳🔥 what a surprise!

This will surely be a major boost for the star’s upcoming #SIR! pic.twitter.com/3aIGNIHh4t

— Siddarth Srinivas (@sidhuwrites) September 8, 2022