तंबाकू के बाद अल्लू अर्जुन ने ठुकराया इतने करोड़ रुपए का गुटखा और शराब का विज्ञापन, फैसले से जीता फैंस का दिल

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) फिल्मों में अपने अभिनय के जरिए तो फैंस का दिल जीतते ही हैं, साथ ही वे असल जिंदगी में भी कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणायी होते हैं. हाल ही में ‘पुष्पा’ स्टार को गुटखा और शराब ब्रांड का विज्ञापन करने के लिए मोटी रकम ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने इसे करने से साफ तौर पर मना कर दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, अल्लू अर्जुन को गुटखा और वाइन ब्रांड की कंपनी ने 10 करोड़ की पेशकश की थी. अभिनेता के इस फैसले से देशभर के फैंस उनसे काफी खुश हैं और तेलुगू स्टार की तारीफ कर रहे हैं.

गौरतलब है कि कुछ माह पहले भी अल्लू अर्जुन ने एक पान मसाला ब्रांड का विज्ञापन करने के लिए एक बड़ी राशि को ठुकरा दिया था. तेलुगू सुपरस्टार को इसी साल अप्रैल के माह में तंबाकू के विज्ञापन के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने इसे करने से तुरंत इनकार कर दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो तंबाकू की एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए उन्हें ऑफर दिया था और वो उसके लिए उन्हें मोटी रकम भी देने के लिए तैयार थी. बावजूद इसके एक्टर ने ऑफर को ठुकरा दिया. उनके इस निर्णय से फैंस ने खुशी जताई और बॉलीवुड को बायकॉट करना शुरू कर दिया.

Kudos to @alluarjun for rejecting ₹10-crore offer to promote gutka, liquor.

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) August 17, 2022