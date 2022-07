'Vikram' से ताबड़तोड़ कमाई करने वाले सुपरस्टार कमल हासन को मिला UAE Golden Visa, जानिए इसके फायदे

कमल हासन (Kamal Haasan) इन दिनों चार साल बाद अपने शानदार कमबैक का आनंद ले रहे हैं. उनकी फिल्म ‘विक्रम’ (Vikram Movie) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है जिसमें उन्होंने अपने इनक्रेडिबल परफोर्मेंस से एक बार फिर लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है. 120 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने अब तक 400 करोड़ का कारोबार कर लिया है और अब भी ये थिएटरों में रन कर रही है. हाल ही में कमल हासन अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए दुबई पहुंचे थे, जहां उन्हें एक बड़ा सम्मान मिला है.

तमिल फिल्म इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में से एक कमल हासन ने हाल ही में अपने सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे संयुक्त अरब अमीरात ने अपना प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा (Kamal Haasan Golden Visa) प्रदान किया है. विक्रम स्टार ने अपने पोस्ट में लिखा: ‘मैं संयुक्त अरब अमीरात से गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं. दुबई में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजीडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स ऑफिस के दौरे के लिए GDRFA के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद अल मर्री को शुक्रिया.’ अभिनेता ने आगे लिखा,. ‘प्रतिभाओं और रचनात्मक लोगों का समर्थन करने के लिए दुबई फिल्म और टीवी आयोग को धन्यवाद.’

जानकारी के लिए आपको बता दें कि कमल एकमात्र ऐसे सेलेब नहीं हैं जिन्हें गोल्डन वीजा (Golden visa of UAE) दिया गया है. उनसे सोनू सूद, पहले नासिर, ममूटी, मोहनलाल, टोविनो थॉमस, पार्थिएपन, अमला पॉल और शाहरुख खान समेत कई कलाकारों को यह पुरस्कार मिल चुका है.

यूएई गोल्डन वीजा एक दीर्घकालिक निवास वीजा प्रणाली (long-term residence visa system) है, जिसकी अवधि पांच से 10 साल तक होती है. इसके बाद वीजा ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है. ये विभिन्न क्षेत्रों के अचीवर्स, प्रोफेशनल्स, इनवेस्टर्स और प्रोमिसिंग एबिलिटी रखने वाले लोगों को दिया जाता है. चूंकि कमल हासन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने स्टार हैं जिनका कई दफा दुबई में आना-जाना लगा रहता है.

#UAE’s prestigious 10-year #GoldenVisa given to #KamalHaasan. @ikamalhaasan was one of the first to be recommended for it, but due to pandemic and his busy shooting schedule he could not go. pic.twitter.com/fmNemyx1ZG

— Sreedhar Pillai (@sri50) June 30, 2022