Kangana Ranaut: 'kantara' देखने के बाद कंगाना रनौत ने किया ऋषभ शेट्टी को सलाम, बोलीं मेरे हिसाब से...

Kantara Review By Kangna Ranaut: ‘कांतारा’ बॉक्स ऑफिस (Kantara Box Office Collection) पर साउथ की नई सनसनीखेज हिट है जिसके चर्चे देशभर में हो रहे हैं. जिसने भी ये फिल्म देखी है उसका रिव्यू शानदार तरीके से किया है और इस तरह से दूसरे दर्शक भी फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में लंबी कतारों में देखे जा सकते हैं. ये फिल्म क्रिटिक्स से तारीफें बटोरने के अलावा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारोबार भी कर रही है. अब बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने फिल्म देखी है और अपना अनुभव बताया है.

Kantara देखने के बाद कंगाना रनौती ने पोस्ट किया VIDEO

‘कांतारा’ ने सिनेमाघरों में 21 दिन पूरे कर लिए हैं और अब भी सिनेमाघरों में इसका जलवा कायम है. भले ही दूसरी फिल्में रिलीज हुई हों लेकिन ऋषभ शेट्टी हर किसी के दिलों पर राज कर रहे हैं. हाल ही में क्वीन कंगाना रतौन ने कांतारा देखी और ऋषभ शेट्टी की दिल खोलकर तारीफ की है. अभिनेत्री ने फिल्म देखने के बाद अपने सोशल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे कहती हैं, ‘मैं अभी-अभी अपने परिवार के साथ कांतारा को देखकर बाहर आई हूं और अब भी कंपन फील कर रही हैं..कितना एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस रहा. सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी आपने फिल्म में एक्टिंग, डायरेक्शन और राइटिंग से लेकर हर फील्ड में जान फूंकी है. मैंने सिनेमाघर के बाहर लोगों के ये कहते हुए सुना है कि उन्होंने इस तरह की फिल्म को पहले कभी नहीं देखा है. इतनी खूबसूरत फोटोग्राफी..मेरे हिसाब से इसे असली सिनेमा कहा जाना चाहिए है. कांतारा को देखकर मुझे बड़ा मजा आया है. आने वाले हफ्तों तक इस फिल्म का खुमार मेरे सिर से नहीं उतरने वाला है. ऋषभ शेट्टी, आपको सलाम. ये फिल्म बेहद कमाल और शानदार थ्रिलर है. Wow Wow..’ आगे उन्होंने धन्यवाद भी कहा.

Kangana Ranaut is all praise for #Kantara after watching the film in theaters.#KanganaRanaut #KantaraMovie pic.twitter.com/Qya9Ghizb3

