Raashi Khanna के लिए आसान नहीं Ajay Devgan की क्राइम थ्रिलर, 30 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा Rudra Trailer

राशि खन्ना (Raashi Khanna) साउथ फिल्म इंडस्ट्री (Sputh Film Indusry) की जानी-मानी अदाकारा हैं. फिलहाल वे 'रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस' (Rudra: The Edge of Darkness) के जरिए ओटीटी डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. हाल ही में इसका ट्रेलर (Rudra Trailer) लॉन्च हुआ था जिसने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया था. इसी बीच एक्ट्रेस अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी एक्साइटमेंट को बयां किया है.

अजय देवगन संग काम कर खुश हैं राशि खन्ना

राशि खन्ना ने ‘रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस’ को लेकर कहा कि, ‘Rudra मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि एक क्राइम थ्रिलर है जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं. एक्ट्रेस ने आगे कहा, Rudra इसलिए भी मेरे लिए खास है कि क्योंकि इसमें मुझे बॉलीवुड की सीनियर एक्टर अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है.’राशि खन्ना (Raashi Khanna Age) का कहना है कि ‘रुद्र का डार्क कनसेप्ट मेरे लिए बहुत आसान नहीं था बल्कि ये काफी चैलेंजिग रहा. एक एक्ट्रेस के रूप में इसका एक हिस्सा बनना मेरे लिए शानदार अनुभाव रहा.’

ट्रेलर ने मचाया तहलका

फिल्म के ट्रेलर को देख दर्शकों ने शानदार रेस्पांस दिया और वे फिल्म को पूरा देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने रुद्र पर प्यार बरसाने के लिए लोगों का शुक्रिया कहा. रुद्रा के ट्रेलर को महज 4 दिन में 3 करोड़ यानी 30 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं.



सिद्धार्थ मल्होत्रा और शाहिद कपूर संग पर्दे पर आने वाली हैं राशि खन्ना

राशि के पास कई फिल्मों के प्रोजेक्ट हैं, वे जहां एक ओर सिद्धार्थ मल्होत्रा (Siddharth Malohotra) के साथ युद्ध के जरिए बॉलीवुड (Raashi Khanna Bollywood Debut) में डेब्यू कर रही तो वहीं दूसरी ओर नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) संग मॉस्को में एक साउथ वेंचर की शूटिंग का भी हिस्सा हैं. इसके अलावा राशि खन्ना राज और डीके (Raj and DK) के नए प्रोजेक्ट में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और विजय सेतुपति (Vijay Sethupathy) के साथ भी धमाल मचाने को तैयार हैं.

