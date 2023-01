अजय देवगन ने शाहरुख खान का बढ़ाया हौसला, 'पठान' की एडवांस बुकिंग पर बोले- इंडस्ट्री में चीजें ...बेहतर दिख रही हैं

नई दिल्ली. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (John Abraham) स्टारर ‘पठान’ कल यानी 25 जनवरी, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी. डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ( Siddharth Anand) के निर्देशन में बनी यह फिल्म पहले से ही काफी चर्चा में है. वहीं फिल्म रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग को लेकर खबरों में छाई हुई है. फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग इस बात का सबूत है कि ‘पठान’ एक ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है. इन्हीं सब के बीच फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखते हुए अजय देवगन (Ajay Devgn) ने ट्वीट किया है और शाहरुख खान सहित टीम को एडवांस में बधाई दी. उन्होंने उमीम्द जताई कि अब बॉलीवुड में भी सब कुछ ठीक होने वाला है.

अजय ने ट्विटर पर एक शाहरुख खान के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है, ‘डियर एसआरके आपके प्यार और उपस्थिति के लिए धन्यवाद. मैं उस बंधन को उतना ही महत्व देता हूं जितना आप साझा करते हैं. पठान कलेक्शंस में आसमान छूने को तैयार हैं. मुझे खुशी है कि एक उद्योग के रूप में चीजें हमारे लिए बेहतर दिख रही हैं.’ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अजय ये ट्वीट शाहरुख खान के एक ट्वीट का जवाब देते हुए किया है.

दरअसल, आज मंगलवार को शाहरुख ने अपने फैंस के साथ #AskSRK सेशन किया. इस सेशन में फैंस किंग खान से उनकी फिल्मों से लेकर अन्य चीजों के बारे में सवाल किया था. इस दौरान एक फैन ने एक वीडियो शेयर करते हुए शाहरुख से अजय देवगन के बारे में सवाल किया. जिसमें अजय ‘पठान’ की एडवांस बुकिंग के बारे में बातें कर रहे हैं और अपनी खुशी शेयर कर रहे है.

Ajay has been a pillar of support and love to me and my family for years. He is a wonderful actor and beautiful human being. Strong and silent. https://t.co/gbDD1Zc2rm

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 24, 2023