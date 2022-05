Nagarjuna के फैन ने 1 करोड़+ खर्च कर कराया भव्य मंदिर का निर्माण, 22 सालों में कई बाधाओं को किया पार; VIDEO

जहां टॉलीवुड स्टार अक्किनेनी नागार्जुन (Akkineni Nagarjuna) फिल्मों में अपने बहुमुखी प्रतिभा (versatile character) के जरिए सराह जाते हैं वहीं स्टार अभिनेता के एक डाय हार्ड फैन ने उनकी 1997 की सफल फिल्म ‘अन्नमय्या’ को लेकर अन्नामाचार्य मंदिर का निर्माण किया है. ट्वीटर के जरिए सामने एक पोस्ट में एक विशाल मंदिर के निर्माण का वीडियो देखा जा सकता है जिसके बैकग्राउंड में साउथ की लोकल लैंग्वेज में भक्तिमय संगीत बज रहा है. देखने से लगता है कि ये मंदिर बहुत खूबसूरत बन रहा है, जिसका आधा हिस्सा बन चुका है और कुछ का निर्माण जारी है. ये वीडियो अभिनेता के फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के गुंटूर (Guntur) से ताल्लुक रखने वाले Sudhakarswamy नाम के अक्किनेनी नागार्जुन के एक फैन (Akkineni Nagarjuna Fans) ने 1997 में फिल्म ‘अन्नमय्या’ (Annamayya movie) देखने के बाद इसकी नींव रखी थी. उस प्रशंसक ने 22 सालों के लंबे समय के बाद हाल ही में मंदिर का निर्माण पूरा किया है. इसमें Sudhakarswamy ने अपने साथियों का भी सहयोग मांगा. बता दें अभिनेता के फॉलोअर्स ने एक मंदिर बनाने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि जुटाई थी. फैन ने कई कठिन बाधाओं को पार कर 1 करोड़ 30 लाख की लागत से मंदिर बनाया है. गुंटूर निवासियों ने अपने फेवरेट स्टार के लिए प्यार का इजहार करने के लिए इस मंदिर को श्री अन्नामय्या स्वामी मंदिरम (Sri Annamayya Swamy Mandiram) नाम दिया.

