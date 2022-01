इंतजार खत्म, आज हुआ ऐलान- OTT पर रिलीज हो रही Allu Arjun और Rashmika Mandanna की Pushpa का हिंदी वर्जन

अल्लू अर्जुन- रश्मिका मंदाना (Allu Arjun And Rashmika Mandanna) स्टारर ‘पुष्पा: द राइज़’ (Pushpa: the Rise part 1) के हिंदी डब वर्जन (Pushpa Hindi VerSion) को लाखों दर्शक ऑनलाइन देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब ये फिल्म फाइनली ओटीटी (Pushpa On OTT) पर रिलीज होने जा रही है. साल 2021 की ब्लॉकबस्टर फिल्म को लेकर हाल ही में ओटीटी के एक सोशल अकाउंट से अपडेट आया है जिसमें पुष्पा के ऑनलाइन जारी होने की घोषणा की गई है. जैसे ही ये जानकारी सोशल मीडिया पर सामने आई कि फिर से फिल्म ट्रेंड करने लगीं और यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे.



@updates_ott के ट्विटर हैंडल ने 10 जनवरी को पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘पुष्पा द राइज़ के हिंदी वर्जन को अमेज़न प्राइम वीडियो पर 14 जनवरी 2022 यानी मकर संक्रांति को रिलीज किया जाएगा.’ रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के निर्माताओं ने पुष्पा की ओटीटी (Pushpa OTT Deal) डील इसके सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही कर ली थी. ये भी बताया जा रहा है कि प्राइम वीडियो ने बीते साल ही इसका सौदा कर लिया था. फिल्म के ऑनलाइन रिलीज का ऐलान उस वक्त हुआ है जब बॉक्स ऑफिस पर इसका हिंदी वर्जन जबरदस्त बिजनेस कर रहा है.

🔔Pushpa the Rise in Hindi Language on Amazon Prime Video on 14th January 2022

— OTT Updates🗨 (@updates_ott) January 10, 2022