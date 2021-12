Boycott Pushpa: Allu Arjun की फिल्म को देशभर के लोगों से मिल रहा प्यार, कर्नाटक में क्यों हो रहा बहिष्कार?

अल्लू- अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर पुष्पाः द राइज (Pushpa: The Rise) का देशभर के लोग लंबे समय से थिएटर में आने का इंतजार कर रहे थे और आज वो दिन आ गया है, क्योंकि 17 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज हो चुकी है. फिल्म शुक्रवार को सुबह से ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है और देश के तमाम हिस्सों में पुष्पा देखने वालों ने एडवांस टिकट बुक किए थे. यूं तो ‘पुष्पा: द राइज पार्ट 1′ को रिलीज से पहले ही ट्रेलर (Pushpa Trailer) के जरिए देश के कई हिस्सों के दर्शकों से बेशुमार प्यार मिल रहा है लेकिन कर्नाटक में इसका जमकर विरोध किया जा रहा है. सुबह से ही ट्विटर पर #’Pushpa’: Why is Twitter raging और #FahadhFaasil का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है. यहां हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं.

कर्नाटक में इस कारण हो रही Boycott Pushpa

दरअसल, बहुभाषी फिल्म पुष्पा तेलुगू, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई है लेकिन कन्नड़ वर्जन के लिए स्क्रीन की कमी ने राज्य में दर्शकों को निराश किया है, जिस वजह से अल्लू- रश्मिका (Allu Arjun And Rashmika Mandanna) के फैंस नाराज हैं और इसका बहिष्कार कर रहे हैं. बता दें कि पुष्पा के तेलुगू वर्जन को कर्नाटक में ज्यादा स्क्रीन मिली हैं जिसके चलते वहां के लोगों में निराशा छाई हुआ है क्योंकि वे अपने राज्य में फिल्म के कन्नड़ वर्जन के शो ज्यादा चाहते हैं और ऐसा नहीं होने पर वे इसे सोशल मीडिया के जरिए बायकट करने की मांग कर रहे हैं. यहां इस बात पर भी बहस जारी है कि राज्य में रिलीज होने वाली अन्य भाषाओं की फिल्मों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्नाटक में कन्नड़ वर्जन की स्क्रीन अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक हों.

पुष्पा के कन्नड़ वर्जन को अधिक स्क्रीन पर न दिखाए जाने से निराश फैंस

हालांकि, कुछ लोगों ने कर्नाटक में पुष्पा (Pushpa) को रिलीज करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में तर्क दिया है और कन्नड़ वर्जन के लिए खुली बुकिंग करने वाली तीन स्क्रीन के स्क्रीनशॉट साझा किए जो सीटें खाली ही दिखीं. वहीं दूसरी ओर इसकी तुलना में पुष्पा के तेलुगू वर्जन के टिकट बिक चुके हैं और कई सिनेमाघरों ने कीमतें भी बढ़ा दी है. फिलहाल, Bookmyshow तमिल और कन्नड़ वर्जन के लिए तीन स्क्रीन पर दिखा रहा और मलयालम में कुल एक स्क्रीन ही पुष्पा को प्रदर्शित कर रही है.

#FahadhFaasil भी कर रहे ट्विटर पर ट्रेंड

पुष्पा द राइज: पार्ट 1 सुकुमार (Sukumar) द्वारा निर्देशित है और इसमें रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna), सुनील, फहद (Fahadh Faasil) फासिल मुख्य भूमिका में हैं. इनके अलावा सामंथा रुथ प्रभु भी हैं जो कि फिल्म के एक स्पेशल आइटम नंबर में परफोर्म करते दिख रही हैं. इस फिल्म को Mythri Movie Makers और Muttamsetty Media के सहयोग से 250 करोड़ रुपए के बड़े बजट से तैयार किया गया है.

