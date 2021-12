Allu Arjun और Rashmika Mandanna स्टारर Pushpa को लेकर Akshar Kumar ने कही बड़ी बात, जानिए...

अल्लु अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना स्टारर (Rashmika Mandanna) ‘पुष्पा’ (Pushpa: the rise) बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है और इसने इस साल रिलीज हुई तमाम फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. 17 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म को न सिर्फ दक्षिण और उत्तर भारत के लोग देख रहे हैं बल्कि विदेशों में भी इसकी धूम मची हुई है. फिल्म को हर ओर से तारीफ मिल रही है और इसमें सभी कैरक्टर ने अपना बेस्ट दिया है. फिल्म को लेकर सूर्यवंशी ‘सुपरस्टार’ अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की भी प्रतिक्रिया आई है.

अक्षय कुमार ने अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा’: द राइज एंड उसकी टीम को बधाई देने के लिए अपने सोशल अकाउंट का सहारा लिया. उन्होंने ट्विटर (Askhay Kumar Twitter) पर अल्लू अर्जुन को टैग कर लिखा, ‘#PushpaTheRise के लिए आपको पूरे भारत से मिली अपार प्यार के लिए बधाई @alluarjun..ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक और बड़ी जीत … जल्द ही मैं इसे देखने की प्लानिंग करूंगा…’

Congratulations @alluarjun on the massive response you have received from all over India for #PushpaTheRise, another big win for our industry…planning to watch it real soon. @GTelefilms pic.twitter.com/7GAL78rPha

— Akshay Kumar (@akshaykumar) December 21, 2021