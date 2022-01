देशभर के लोगों पर Pushpa का भूत सवार, पर भारत के फेमस ऑलराउंडर को पसंद आई नानी की 6 करोड़ की Shyam Singha Roy

ऑस्ट्रेलियाई के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर से लेकर टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों को अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर ‘पुष्पा’ (Pushpa: The rise) पसंद आ रही है ज आए दिन ही फिल्म पर अपने रील्स वीडियो शेयर कर लाइमलाइट लेते हैं. वहीं भारतीय क्रिकेटर हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) को ‘जर्सी’ फेम नैचुरल स्टार नानी (Actor Nani) की फिल्म ‘श्याम सिंह रॉय’ पसंद आई. उन्होंने इस फिल्म को लेकर अपने सोशल अकाउंट पर शानदार प्रतिक्रिया दी है.

हनुमा विहारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा. देर रात का शो..बहुत दिलचस्प फिल्म.. ‘श्याम सिंघा रॉय’ की पूरी टीम को बधाई. खिलाड़ी के इस ट्वीट के बाद राहुल सांकृत्यान की फिल्म को प्रोड्यूस कंपनी निहारिका एंटरटेनमेंट ने भी रिएक्शन दिया. मेकर्स के पेज से कमेंट आया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद @Hanumavihari..हमें खुशी हुई कि आपको हमारी #ShyamSinghaRoy पसंद आई.

फिल्म में नानी एक नहीं बल्कि तीन एक्ट्रेस साई पल्लवि (Sai Pallavi), कृति शेट्टी (Krithi Shetty) और मैडोना सेबेस्टियन (Madonna Sebastian) के साथ नजर आ रहे है और इसे दर्शकों से शानदार रेस्पोंस मिल रहा है. कोलकाता की पृष्ठभूमि पर फिल्माई गई राहुल सांकृत्या (Rahul Sankrityan) द्वारा निर्देशित श्याम सिंह रॉय पुनर्जन्म की थीम पर बेस्ड है. 24 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म को सिर्फ 6 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसने एक माह के भीतर 50 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइल कलेक्शन कर लिया है.

