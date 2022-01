'Pushpa: The Rise' की सक्सेस के बाद Allu Arjun फिर से मचाएंगे धमाल, जल्द रिलीज होगी 'अला वैकुंठपुरमुलू'

साउथ सिनेमा (South cinema) के स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म ‘पुष्पा: द राइस’ ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. इसने भारत में अभी तक 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है. इसी बीच अब उनकी अपकमिंग फिल्म ‘अला वैकुंठपुरमुलू’ (Ala Vaikunthapurramuloo) को लेकर चर्चा जोरों पर है कि इसके हिंदी वर्जन को जल्द ही रिलीज किया जाएगा. बताया जा रहा है कि फिल्म के हिंदी वर्जन को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कहा जा रहा है कि सुपरहिट तेलुगू फिल्म ‘अला वैकुंठपुरमुलू’ ( Ala Vaikunthapurramuloo) का हिंदी वर्जन पूरे दो साल बाद सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे 26 जनवरी के दिन रिलीज किए जाने का फैसला लिया गया है. अल्लू अर्जुन ने खुद इस फिल्म की रिलीज का ऐलान ट्विटर पर पोस्ट शेयर करके किया है. ‘अला वैकुंठपुरमुलू’ को 12 जनवरी, 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. ये फिल्म तेलुगू भाषा में रिलीज हुई थी. लेकिन, जब ‘पुष्पा’ के हिंदी वर्जन को लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया तो मेकर्स ने ‘अला वैकुंठपुरमुलू’ का भी हिंदी डब वर्जन रिलीज करने का फैसला किया है.

Sweetest Recall . 2 years of #AVPL . What a journey… I still feel the sweetness. . Thank you #trivikram garu for the most spl experience ever . And my brother @musicthaman for the album of the decade , all my artists , techs. , producers n the whole team . pic.twitter.com/pqWUkEo2Zc

