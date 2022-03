Ram Charan-Jr NTR और Alia Bhatt की RRR थिएटर में रिलीज के बाद 10 दिन तक महंगे होंगे टिकट, जानिए वजह

एस एस राजामौली (SS Rajamouli) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR Movie) 25 मार्च को रिलीज होने वाली है जिसका लंबे वक्त से काफी शोर है. फिल्म 400 करोड़ रुपए के बड़े बजय से बनी है लिहाजा इसके टिकट भी महंगे होंगे. हाल ही इस फिल्म को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि रिलीज के बाद शुरुआती 10 दिनों के लिए जल्द ही इसके स्पेशल टिकट प्राइज तय होंगे. राज्य के छायांकन मंत्री पर्नी वेंकटरमैया (State Cinematography Minister Perni Venkatramaiah) ने कहा कि संबंधित अधिकारी राजामौली के अनुरोध पर सोच- विचार कर रहे हैं कि ‘आरआरआर’ के लिए सिनेमा टिकटों के लिए स्पेशल प्राइट की स्वीकृति दी जाए.

मेकर्स ने की टिकट प्राइज के स्पेशल बेनेफिट्स देने की अपील

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि RRR के लिए स्पेशल टिकट प्राइज का निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सिनेमा देखने वालों पर बोझ न पड़े. राजामौली, निर्माता डीवीवी दानय्या ने मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने RRR के लिए टिकट प्राइज बढ़ाने के स्पेशल बेनेफिट्स देने की अपील की है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने राजामौली की “बाहुबली” को लेकर किए आग्रह पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी.

25 मार्च को रिलीज होगी RRR

राम चरण (Ram Charan), जूनियर एनटीआर (JR NTR) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt), अजय देवगन, (Ajay Devgn) स्टारर ‘आरआरआर’ (RRR Release Date), 25 मार्च दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. पहले इसे मकर संक्राति के पास रिलीज होना ता लेकिन कोविड के चलते पोस्टपोन किया गया था. हालांकि, अब भी इसे देखने वालों की एक्साइटमेंट बरकरार है. राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में इस कंट्रोवर्सियल मामले को निपटाकर नए मूवी टिकट के रेट को तय करने के लिए एक जीओ जारी किया, जिसने तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री (Telugu film industry) के कुछ मेकर्स ने आपत्ति जताई थी.

