Mahesh Babu के लिए म्यूजिशियन बनेंगी 'Annaatthe' फेम एक्ट्रेस Keerthy Suresh

साउथ इंडियन एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश (Keerthy Suresh) इन दिनों रजनीकांत स्टारर फिल्म ‘Annaatthe’ में अपने अभिनय को लेकर लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं. इससे पहले एक्ट्रेस फिल्म ‘रंग दे’ के जरिए भी लाखों फैंस का दिल जीत चुकी हैं. बहुत जल्द वे महेश बाबू (Telugu superstar Mahesh Babu) संग पर्द पर एक नए किरदार के रूप में नजर आएंगी. महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म ‘Sarkaru Vaari Paata’ में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता (National Award-winner) अपने रोल से एक बार फिर दर्शकों को लुभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. कीर्ति सुरेश और तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू को एक साथ देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में कीर्ति एक संगीतकार की भूमिका में नजर आने वाली हैं.

वायलिन बजाने की शौकीन हैं कीर्ति

बहुत कम लोग जानते हैं कि कीर्ति एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री होने के अलावा एक बेहतरीन म्यूजिशियन भी हैं जो वायलिन बजाने का शौक रखती हैं. मालूम हो कि ‘रंग दे’ (Rang De) फिल्म में भी कुछ ऐसे सीक्वेंस आए जिनमें कीर्ति ने वायलिन को खूबसूरती से बजाकर अपने प्रशंसकों को लुभाया है. शायद यही वजह है कि उनकी इस प्रतिभा को देखकर मेकर्स ने उन्हें महेश बाबू की फिल्म ‘सरकारू वारी पाता’ के लिए वायलिन बजाने वाली लेडी का रोल दिया है.

She will play the violin for sure ❤️ https://t.co/eYVki3ULEh

— thaman S (@MusicThaman) November 9, 2021