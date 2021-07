Tokyo Olympics 2020: टोक्यो ओलंपिक से पहले A R Rahman ने 'हिंदुस्तानी वे' सॉन्ग से टीम इंडिया को किया चियर

Tokyo Olympic 2020: टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारत (India) की ओर से इस बार 124 खिलाड़ी हिस्सा लेने जा रहे हैं. ये देश के लिए गर्व की बात है. पूरे देश से हमारी टीम को शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं. इसी को लेकर सिंगर अनन्या बिरला (Ananya Birla) और संगीतकार ए आर रहमान (A. R. Rahman) ने एक चियर सॉन्ग 'हिंदुस्तानी वे' (Hindustani Way) जारी किया है. ऑस्कर, बाफ्टा और ग्रैमी विजेता रहमान और अनन्या का ये गाना रिलीज होते ही छा गया है. बता दें इसे ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है और यंग सिंगर अनन्या बिड़ला ने आवाज दी है. इसे इंग्लिश वोकल्स और शानदार हिंदी ट्रैक की जुगलबंदी के साथ टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए बनाया है. गाने को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.इस गाने का टाइटल चियर 4 इंडिया ‘हिंदुस्तानी वे’ (Official Team India Cheer Song for Tokyo 2020) रखा है. गाने के वीडियो (Video Song) में ओलिंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को दिखाया गया है, जिसकी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Sports minister Anurag Thakur) ने आधिकारिक लॉन्चिंग की थी. इस वीडियो सॉन्ग को अभी तक 1,029,268 लोग देख चुके हैं और सभी खेल प्रेमी से लेकर म्यूजिक लवर इसपर कमेंट कर अपनी टीम को चियर कर रहे हैं. फैंस अपने अपने तरीके से खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं. साथ ही इस वीडियो सॉन्ग की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं.बता दें हाल ही में ओटोटी प्लेटफॉर्म पर ए आर रहमान (A R Rahman) की फिल्म ‘99 सॉन्ग्स’ (99 Songs) रिलीज हुई थी. इस फिल्म से रहमान ने बतौर निर्माता और राइटर अपनी नई पारी शुरू की है. ये फिल्म हिंदी, तेलुगू और तमिल में रिलीज की गई है.खेलों की बीत करें तो भारत की ओर से इस ओलिंपिक गेम्स में 124 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. इनमें 69 पुरुष खिलाड़ी और 55 महिला खिलाड़ी शामिल हैं. दुनिया भर में बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण और लॉकडाउन के चलते एक साल के लिए स्थगित किए जाने के बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन हो रहा है. इसी कारण इस बार उत्साह का पारा नई ऊंचाई पर है.