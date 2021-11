अनुराग कश्यप की फिल्म 'Paka' का TIFF में हुआ सलेक्शन तो Arjun Kapoor ने दिया ऐसा रिएक्शन

मलयालम फिल्म ‘Paka’ का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 (Toronto International Film Festival 2021) के लिए चयन हुआ है. TIFF में प्रीमियर को लेकर इन दिनों ‘पाका’ खूब सुर्खियां बटोर रही है. फिल्म को लेकर बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने ‘Paka’ के मेकर्स को TIFF में सलेक्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं. इसके बाद फिल्म की लीड एक्ट्रेस ने भी अर्जुन कपूर को उनकी फिल्म के TIFF में सलेक्शन को बधाई देने के लिए धन्यवाद कहा है.

Proud to announce – After the world premiere at TIFF and Asian Premiere at Pingyao IFF (China), PAKA (River of Blood) got selected at Red Sea International Film Festival 2021, main competition at the inaugural edition in Saudi Arabia as the Arabian Premiere! pic.twitter.com/uKOio96mOJ

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) November 11, 2021