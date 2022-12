Avatar 2 Movie Review LIVE: जेम्स कैमरून की 'अवतार 2' से इंप्रेस हुए अक्षय कुमार, खुली रह गईं वरुण धवन की आंखें

Avatar: The Way of Water Live Blog: जेम्स कैमरून की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ‘अवतार’ (Avatar) दूसरा भाग ‘अवतार: द वे ऑफ़ वॉटर’ आज जो 16 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म 13 साल बाद आ रही है . ऐसे में दर्शकों का एक्साइटमेंट इस फिल्म के लिए काफी हाई है. बता देंकि आज से 13 साल पहले ‘अवतार’ ने सिनेमा हॉल में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. दुनिया भर के सिनेमाघरों में चलने के दौरान इसने 2.7 बिलियन डॉलर कमाए. अब, सभी की निगाहें ‘द वे ऑफ वॉटर’ पर टिकी हैं और फिल्म क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या कैमरन टिकट काउंटरों पर इतिहास को फिर से बनाने में सफल होंगे. हालांकि भारतीय सिनेमाघरों में फिल्म को लेकर दीवानगी जबदस्त देखी गई है.

‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ इंडिया में अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होने वाली हैं. फिल्म अवतार में दिखाया गया है कि कैसे मनुष्य एलियन के जमीन को लूटने का प्रयास करते हैं और एलियन अपने जमीन को बचाने का कोशिश करते हैं.

‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ में अभिनेता सैम वर्थिंगटन और ज़ोई सल्डाना एक बार फिर से जेक सुली और नेतिरी की अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं. वे अब पांच बच्चों के माता-पिता हैं लेकिन उनके सुखी जीवन में ‘आकाश के लोगों’ द्वारा बाधा डाली जाती है जो जेक के पीछे पड़े हैं. इसलिए, जेक अपने परिवार के साथ मेटकायिना कबीले में शरण पाता है लेकिन परिवार को जीवित रहने के लिए पानी के तरीके सीखने पड़ते हैं.