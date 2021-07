Baahubali: Before the Beginning में ‘Grahan’ फेम वामिका गब्बी निभाएंगी शिवगामी का रोल, 200 करोड़ का है बजट!

Baahubali: The Beginning यानी बाहुबली सीरीज के फर्स्ट पार्ट के भी पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग (Baahubali: Before the Beginning ) में. ओटीटी प्‍लेटफॉर्म (OTT Platform) नेटफ्लिक्स इस सीरीज का ऐलान काफी पहले कर चुका है. इसपर कुछ काम भी हुआ था, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था. अब इसको लेकर कुछ अपडेट सामने आए हैं. पहले तो ये कि इसमें शिवगामी को रोल निभाएंगी ‘Grahan’ फेम एक्ट्रेस वामिका गब्बी (Wamiqa Gabbi). साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुणाल देशमुख और ऋभु देशगुप्ता इसका डायरेक्शन करेंगे. बताया जा रहा है कि इस सीरीज के लिए 200 करोड़ का बजट बनाया गया है.खबरों की मानें तो इस सीरिज का नाम बाहुबला: बिफोर द बिगिनिंग (Baahubali: Before the Beginning) होगा. बताया जा रहा है कि बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग का प्री-प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है. इसे पूरा कर जल्द ही सीरीज की शूटिंग शुरू की जाएगी. फिलहाल इसकी रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके स्टारर कास्ट के नाम सामने आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि पहले इस सीरीज के लिए एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का नाम फायलन किया था, लेकिन अब कास्टिंग पर नए सिरे से काम कियाजा रहा है. जिसके बाद शिवगामी के किरदार के लिए वामिका गब्बी का नाम सामने आया है.ये पूरी कहानी महारानी शिवगामी की जिंदगी के इर्द-गिर्द रहेगी. ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली 2 (Baahubali 2) को पांच साल पूरे हो चुके हैं. बावजूद इसके फिल्म अभी भी दर्शकों को रोमांचित करती है और फैंस इसका एक और पार्ट जरूर देखना चाहेंगे. इसके आगे की कहानी को लेकर एक्साइटमेंट काफी है. बाहुबली सीरीज की पहली फिल्म से भी पहले की कहानी दर्शकों को जल्द ही ओटीटी प्‍लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी. सीरीज के पहले के दोनों पार्ट बाहुबली की कहानी पर आधारित थे. लेकिन इस बार कहानी शिवगामी देवी पर आधारित होगी.वामिका गब्बी ने हाल ही में आई वेब सीरीज 'ग्रहण' में 'मनु' का रोल निभाया था, जिसके बाद से वो चर्चा में हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग और सादगी से फैंस के दिलों में एक अलग जगह बना ली है. सीरीज में वामिका ने एक पंजाबी लड़की का किरदार निभाया है, जिसमें उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. ये वेबसीरीज लेखक सत्य व्यास के उपन्यास '84' से प्रेरित है.