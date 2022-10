श्री विष्णु की झलक दर्शानी वाली Kantara को देख ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग के मुरीद हुए बाहुबली प्रभास, कही ये बात

होंबले फिल्म की एक्शन थ्रिलर ‘कांतारा’ (Kantara) दर्शकों को इंप्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और रिलीज के बाद से ही अपनी सफलता की मिसाल कायम कर रही है. जहां इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों से अपार प्यार मिला, वहीं इसने देश की मशहूर हस्तियों और प्रमुख हस्तियों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई है. राणा दग्गुबाती, धनुष, अनिल कुंबले और कई अन्य हस्तियों से प्रशंसा हासिल करने के बाद अब पैन इंडिया स्टार प्रभास (Prabhas on Kantara) ने भी फिल्म की तारीफों के पुल बांधे हैं.

‘बाहुबली’ प्रभास ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म देखने के अपने अनुभव और दूसरी बार फिल्म देखने के बारे में बताया है. अभिनेता ने लिखा, ‘कंतारा को दूसरी बार देखा और ये कितना असाधारण अनुभव (extraordinary experience) रहा! बेहतरीन कॉन्सेप्ट और रोमांचक क्लाइमेक्स. सिनेमाघरों में देखने लायक फिल्म और इसे जरूर देखना चाहिए.’ इसके आगे KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील ने भी ब्लॉकबस्टर हिट को लेकर अपने प्यार का इजहार किया और इसे अपनी पसंदीदा फिल्म बताया. केजीएफ फेम डायरेक्टर ने पोस्ट में लिखा, ‘ऑल टाइम मेरी फेवरेट मूवी कंतारा जिसे ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्टर किया है और वे ही इसके स्टार हैं. देखने योग्य फिल्म है.’

My all time new favourite movie #Kantara directed by the divine @shetty_rishab, Produced by @hombalefilms is Releasing in Hindi, Telugu, Tamil & Malayalam. A must-watch!@VKiragandur @gowda_sapthami @AJANEESHB

