साई पल्लवी को बजरंग दल की धमकी, कहा- 'कश्मीरी पंडितों और देशभर के लोगों से माफी मांगो वरना....'

साई पल्लवी (Sai Pallavi) का नाम कश्मीरी पंडितों पर दिए एक बयान के जरिए विवादों में हैं. सोशल मीडिया पर तो वे ट्रोल्स का शिकार हो ही रही हैं और अब मामला पुलिस स्टेशन तक जा चुका है. अभिनेत्री के खिलाफ हैदराबाद के बजरंग दल भाग्यनगर की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. इसी बीच एक ट्विटर हैंडल से साउथ की सुपरहिट एक्ट्रेस पर दर्ज हुई FIR कॉपी भी शेयर की गई है जिसमें अभिनेत्री को साफ तौर पर धमकी भरे अंदाज में माफी मांगने को कहा गया है.

Sai Pallavi से माफी की मांग

साई पल्लवी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत @BJDLBhagyanagar के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है जिसमें लिखा है, ‘बजरंग दल विद्यानगर जिला संयोजक अखिल सिंडोले जी और बालोपासना केंद्र प्रमुख अभिषेक कुर्मा ने सुल्तान बाजार पीएस में साई पल्लवी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.’ इस कॉपी को शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा है, ‘कश्मीरी हिंदुओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों के लिए साई पल्लवी पूरे देश, खासकर कश्मीरी हिंदुओं से माफी मांगे, वरना आने वाले वक्त में हालात और बेकार होंगे,’ इस पोस्ट में ये बात भी साफ तौर लिखी गई है कि अगर अभिनेत्री माफी नहीं मांगती हैं तो उनके खिलाफ और भी एक्शन लिए जा सकते हैं.

Bajrangdal Vidyanagar Jilla Samyojak @akhilsindole ji & @AbhishekKurma Balopasama Kendra pramukh filed a case against Sai Pallavi at Sultanbazar PS 🚩 @Sai_Pallavi92 apologize to whole country especially Kashmiri Hindus for your derogatory remarks or else it will get worse. pic.twitter.com/aIUc1THVG3

एक्ट्रेस के बयान पर कश्मीरी हिंदू ने बयां किया दर्द

अभिनेत्री कश्मीरी हिंदुओं की तुलना गो तस्करी करने वाले मुस्लिम ड्राइवर से कर बुरी तरह से फंसती दिख रही हैं. अब देखना यह होगा कि साई पल्लवी कश्मीरी हिंदुओं से माफी मांगती हैं या फिर अपने बयान पर अडिग रहेंगी. उनके ऐसा बोलने से घाटी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी ख़फा हैं. मालूम हो कि बीते दिन ही उन्हें टैग करते हुए कश्मीरी हिंदू @BattaKashmiri ने लिखा था, ‘डियर @Sai_Pallavi92 एक रेंडम मुसलमान को पीटे जाने और एक पूरे समुदाय को उखाड़ फेंकने में बहुत बड़ा अंतर है. कृपया मेरे दर्द को कम मत समझिए. आओ और हमारे टूटे हुए घरों और दिलों में से किसी को झांककर देखो. हम नरसंहार के गवाह हैं लेकिन न्याय का इंतजार कर रहे हैं. सब कुछ प्रचार नहीं है.’ वहीं @esoteric_abh ने लिखा, ‘हर जगह ठीक यही मसला है. ज्यादातर लोग मुद्दों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं, शायद इसलिए कि उन्हें संघर्षों का कोई एहसास नहीं है.’

Dear @Sai_Pallavi92

There is a huge difference in a random Muslim being beaten & an entire community being uprooted.

Please don’t trivialise my pain.

Come & see any of our broken homes & hearts. We are witnesses to Genocide but await justice.

Not Everything is Propaganda. pic.twitter.com/YhN9r2QTKM

— Kashmiri Hindu (@BattaKashmiri) June 14, 2022