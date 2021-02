बालिका वधु फेम अभिनेत्री अविका गौर (Balika Vadhu fame Avika Gor) ने अपने शानदार अभिनय से फैंस का दिल जीता और मनोरंजन इंडस्ट्री में अपनी अहम पहचान बनाई है. अभिनय के अलावा अविका सोशल मीडिया के जरिए भी फैंस से कनेक्ट रहती हैं. वे आए दिन ही सोशल अकाउंट पर अपनी कुछ न कुछ एक्टिविटीज शेयर करती रहती हैं. पिछले काफी दिनों अविका अपने डांस के जरिए लोगों का ध्यान खींच रही हैं और इसी बीच खबर है कि अब टीवी की आनंदी प्रोड्यूसर बन चुकी हैं. जी हां, उन्होंने अपने नाम से प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है जिसका नाम 'अविका स्क्रीन क्रिएशन' (Avika Screen Creations) है.इस बात की जानकारी खुद अविका ने अपने सोशल पेज पर दी है. अविका ने 2 पोस्ट शेयर कर अपने प्रोडक्शन हाउस के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, ''मेरा सपना सच हुआ और आज मैं बेहद खुश हूं..यह मेरा प्रोडक्शन हाउस है! इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं यहां अब एक नई दिशा में कदम रखने जा रही हूं. मैं आशा करती हूं कि मैं आपकी सभी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं !! कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें.'' #AvikaScreenCreations..पोस्ट प्रोडक्शन की जानकारी देने के साथ आगे अविका ने लिखा, ''मेरे प्रोडक्शन के तले बनने वाली पहले तेलुगु प्रोजेक्ट की एक झलक देखने के लिए स्वाइप करें. Oh my god! मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है!'' इसी के साथ उन्होंने #AvikaScreenCreations के तले बन रही फिल्म के को-स्टार के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है.अभिनेत्री ने आगे बताया कि 'Avika Screen Creations' के बैनर तले बन रही तेलुगू फिल्म का निर्देशन मुरली (Murali and) करेंगे और म्यूजिक श्रवण भारद्वाज (Shravan Bharadwaj) देंगे. फिल्म में अविका और साई रोनक (Sai Ronak) लीड भूमिका में हैं. एक्ट्रेस ने उनके प्रोडक्शन हाउस के निर्माण में सहयोग के लिए सभी को शुक्रिया किया. वहीं अविका की फिल्म में लीड रोल पाकर अभिनेता साई रोनक ने एक पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस को धन्यवाद दिाया.