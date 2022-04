Beast Box Office: Thalapathy Vijay की फिल्म ने 5 दिन में कमाए 200 करोड़, यूजर्स ने बताया था घटिया मूवी!

साउथ एक्टर थालापति विजय (Thalapathy Vijay) और एक्ट्रेस पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) स्टारर फिल्म ‘बीस्ट’ (Beast) को सिनेमाघरों में 13 अप्रैल को रिलीज किया गया था और ट्विटर पर लोगों ने इसे घटिया का टैग दिया था. ऐसे में अब मूवी को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि इसने रिलीज के महज 5 दिनों के भीतर ही 200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इसकी खुशी में सोशल मीडिया यूजर्स जमकर पोस्ट्स शेयर कर रहे हैं. ट्विटर पर ‘BeastHits200CRs’ ट्रेंड भी कर रहा है.

रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म ‘बीस्ट’ (Beast Box Office collections) को वीकेंड का फायदा मिला है, जिसका असर इसकी कमाई पर देखने के लिए मिल रहा है. थालापति विजय के फैंस ने उनकी मूवी पर खूब प्यार लुटाया है, वहीं अगर आप नए उनकी फिल्म के लिए नए दर्शक हैं तो शायद ही आपको ये मूवी पसंद आएगी. इसके रिलीज के बाद नेटिजन्स ने कहा था कि थालापति विजय जैसे स्टार्स पर ऐसी फिल्में शूट नहीं करती हैं और मूवी को घटिया बताते हुए ये कहा गया था कि इसके मेकर्स ने विजय के रोल के साथ न्याय नहीं किया है. हालांकि, ट्विटर (Beast Twitter review) पर मिले नेगेटिव रिस्पांस के बाद भी विजय की फिल्म ‘बीस्ट’ (Thalapathy Vijay Films Beast) ने 200 करोड़ की कमाई कर ली है. रिपोर्ट्स की मानें तो कहा जा रहा है कि मूवी ने अभी 195 करोड़ के आंकड़े को छुआ है और उसका ये आंकड़ा वर्ल्डवाइड 5 दिनों का है.

#Beast suppressed 2022 previous releases with tremendous ₹200Cr mark within 5 days. Most collected post pandemic release in TN after #Master by crossing 100Crs #BeastHits200CRs @actorvijay

— Vijay Fans Trends (@VijayFansTrends) April 18, 2022