Beast: रिलीज होते ही वायरल Thalapathy Vijay की फिल्म का Trailer, सड़कों पर फैंस का जोरदार जश्न; VIDEOS

paBeast Trailer:‘मास्टर’ फेम थालापति विजय (Thalapathy Vijay) के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म बीस्ट के ट्रेलर (Beast Trailer Out) का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे, जो कि अब रिलीज हो चुका है. वीडियो को देख क्रेजी फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे है. ट्रेलर ट्विटर पर सुपरट्रेंड कर रहा है और हजारों यूजर्स इसे शेयर कर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. #ThalapathyVijay पर अब तक यूजर्स 1 लाख ट्वीट कर चुके हैं. वहीं बात अगर ट्रेलर के व्यूज की करें तो इस पर 16 घंटे में 2 करोड़ (2.3 crore) यानी 23 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. ये सिर्फ यूट्यूब का आंकड़ा है जबकि इंस्टाग्राम का अलग है.



गौरतलब है कि बीस्ट से पहले विजय की मास्टर आई थी और इसने बॉक्सऑफिस पर महामारी के दौरान भी कई रिकॉर्ड्स तोड़े थे और इसी तरह उनकी अगली फिल्म भी धमाल मचाएगी. क्योंकि इसके ट्रेलर को देख अभिनेता के फैंस की दिवानगी देखते ही बनती है और अब लगता है कि थिएटर्स में आने के बाद बीस्ट को जोरदार ओपनिंग मिलने वाली है. बीस्ट के पहले ट्रेलर ने जंगल की आग की तरह इंटरनेट पर कब्जा कर लिया है. नेल्सन दिलीपकुमार (Nelson Dilipkumar) द्वारा निर्देशित फिल्म इसी महीने 13 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है और इसमें विजय की मौजूदगी का क्रेज अविश्वसनीय (unbelievable) लग रहा था.

हजारों की संख्या में फैंस ने बीस्ट के ट्रेलर में विजय के एक्शन देखने के बाद तमिलनाडु की सड़कों पर पार्टी करना शुरू कर दी है. फिल्म के ट्रेलर को दिखाने के लिए सिनेमाघरों और सड़कों पर बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी जिसे देखने के बाद लोग जश्न के माहौल में डूबे दिख रहे हैं.



बॉलीवुड में शायद ही ऐसा देखने को मिलता होगा लेकिन साउथ में अपने पसंदीदा सुपरस्टार का ऐसे जश्न मनाना आम बात सी है.

#ThalapathyVijay is the name #Beast Trailer is a சம்பவம் #BeastInRamCinemas Get Ready for the Biggest FDFS Celebration pic.twitter.com/7UGtiQ3A4d

— Ram Muthuram Cinemas (@RamCinemas) April 2, 2022