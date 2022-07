Vikram hospitalised: 'Ponniyin Selvan' के ट्रेलर लॉन्च से पहले अस्पताल में भर्ती हुए ऐश्वर्या की मूवी के हीरो

भारतीय फिल्म अभिनेता चियान विक्रम (Chiyaan vikram) को चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनके प्रवक्ता ने कहा कि सीने में तकलीफ की शिकायत के बाद स्टार को अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा. वहीं दूसरी ओर अभिनेता के मैनेजर सूर्यनारायण एम ने कई ट्वीट कर प्रशंसकों से हार्ट अटैक की अफवाहों पर विश्वास नहीं करने को कहा है.

Dear fans and wellwishers,

Chiyaan Vikram had mild chest discomfort and is being treated for the same. He DID NOT have a heart attack as reports falsely claim. We are pained to hear rumours to this effect.

That being said, we request you to give him and the family the…. 1/2

— Suryanarayanan M (@sooriaruna) July 8, 2022