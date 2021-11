एक्ट्रेस Srabanti Chatterjee का BJP से इस्तीफा, एक साल पूरा होने से पहले ही छोड़ा साथ, जानें वजह

चुनावों के दौरान देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां वोट हथियाने की जुगत में सेलेब्स को मौका देती हैं, जिनमें से कुछ की किस्मत बदल जाती है तो तमाम ऐसे भी हैं जिनका मन इस सियासी दुनिया से जल्द ही भर जाता है. हाल ही में बंगाली एक्ट्रेस सरबंती चटर्जी (Srabanti Chatterjee) ने BJP का साथ छोड़ने का फैसला लिया है. सरबंती इसी साल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं थी और एक साल भी नहीं बीता कि उन्होंने BJP से इस्तीफे की घोषणा कर दी है.

1 मार्च 2021 को भाजपा में शामिल हुई अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान के जरिए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है. अभिनेत्री ने इस्तीफा देने के पीछे पश्चिम बंगाल के लिए काम करने में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गंभीर नहीं होना वजह बताया है. चटर्जी ने ट्वीट कर लिखा, ‘पिछला चुनाव मैंने जिस पार्टी के टिकट पर लड़ा था, उससे मैं अपने संबंध खत्म कर रही हूं. पश्चिम बंगाल के मुद्दे को आगे बढ़ाने में पार्टी की पहल और गंभीरता की कमी मेरे इस फैसले की वजह है.’

इस्तीफे के पीछे सरबंती ने बताई ये वजह

इसके बाद एक्ट्रेस बहुत से लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि अब वे किस पार्टी में शामिल होंगी और बहुत से लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. इसी बीच तृणमूल (TMC) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अगर वे पार्टी में शामिल होना चाहती हैं तो इस पर विचार किया जाएगा. दक्षिण कोलकाता में बेहाला पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) के खिलाफ पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित लोकप्रिय अभिनेत्री 50,000 से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थीं. इसके बाच सरबंती को राजनीति क्षेत्र में अनुभव की कमी और चुनावों में उनके असफल होने के कारण भी आलोचना का शिकार होना पड़ा था.

एक्ट्रेस के इस्तीफे से पार्टी के नेता का रियक्शन

एक्ट्रेस के पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा प्रदेश प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि वह चुनाव के बाद पार्टी के साथ थीं भी या नहीं. इसका पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.’ वहीं बीजेपी नेता तथागत रॉय ने लिखा, ‘एक्ट्रेस सरबंती चटर्जी से भाजपा या उसकी विचारधारा से कोई संबंध नहीं था, उन्हें पार्टी में शामिल किया गया, टिकट दिया गया, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, चुनाव हारे और अब पार्टी छोड़ दी. मुझे समझ नहीं आता कि हर कोई इसे लेकर इतना उत्साहित क्यों है?’ मालूम हो कि रॉय ने वैसे लोगों को पार्टी में शामिल करने की आलोचना की थी, जिनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है और खास तौर पर वे मनोरंजन की दुनिया से आते हैं.

Severing all ties with the BJP, the party for which I fought the last state elections.Reason being their lack of initiative and sincerity to further the cause of Bengal…

— Srabanti (@srabantismile) November 11, 2021