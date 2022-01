Pawan Singh ने New Year Party के गिफ्ट में गर्लफ्रेंड से मांगा Kiss, देखें 'चुम्मा नया साल के' का वीडियो

VIDEO – चुम्मा नया साल के | #Pawan Singh Dj Remix With Lyrics | ♫ New Year Special Party Song 2022: भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) ने नए साल (Happy New Year) अपना नया गाना रिलीज किया है जो लव कपल के बीच छा गया है. अभिनेता का ये गाना न्यू इयर पार्टी (New Year Party Song) सॉन्ग है जिसमें उनकी को-स्टार बेहद बोल्ड अंदाज में दिख रही हैं. वीडियो में एक्ट्रेस जहां एक ओर अपने पोलो डांस से लोगों को इंप्रेस कर रही हैं तो वहीं दूसरी ओर वे अपनी शोख अदाओं से भी घायल करते देखी जा सकती हैं. पवन सिंह के नए गाने के बोल ‘चुम्मा नया साल’ का है.

‘चुम्मा दे दी हो दहिना गाल’ में में पवन सिंह अपनी प्रेमिका से नए साल पर गिफ्ट के तौर पर उन्हें किस करने की डिमांड कर रहे हैं. गाने को बोल्ड मूव्स (Vold Dance moves) से साथ शूट किया गया है जिसे देख लव कपल्स के अंदर प्यार वाली इमोशन्स आएंगी और यूजर्स कमेंट भी कर रहे हैं. इस म्यूजिक एल्बम को लेकर दिलचस्प बात ये है की वीडियो में पवन और उनकी को-स्टार एक दूजे संग खूब रोमांस करते हैं, दोनों Sensual dance फॉर्म भी करते नजर आते हैं लेकिन इनके बीच सिंगल किस नहीं होता.



ये पवन सिंह का सोलो सॉन्ग है और इसके म्यूजिक एल्बम का नाम गिफ्ट नए साल के हैं. इस गाने के लिरिक्स जाहिद अख्तर हैं. इसे म्यूजिक छोटे बाबा ने दिया है और वेब म्यूजिक ने इस गाने को नए साल 1 जनवरी 2022 के दिन रिलीज किया है. चुम्मा दे दी हो दहिना गाल से पहले पवन सिंह का ‘जिंदगी’ और ‘तुमसा कोई प्यारा’ गाना धमाल मचा रहा है. दोनों गानों के जरिए पावर स्टार करोड़ों दर्शकों का प्यार पा रहे हैं. बिहार के आरा में जन्मे अभिनेता लोगों के कानों में अपनी आवाज की गूंज छोड़ते हैं दिल में अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ते हैं.

Tags: Bhojpuri superstar pawan singh, Happy new year, Pawan singh, Pawan singh new song