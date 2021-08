पवन सिंह की भोजपुरी फिल्म 'मेरा भारत महान' का फर्स्ट लुक रिलीज, शहीद चंद्रशेखर आजाद की तरह नजर आए एक्टर

Pawan Singh Film ‘Mera Bharat Mahan’ First Look: स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मौके पर भोजपुरी एक्टर (Bhojpuri Actor) और सिंगर पवन सिंह (Pawan Singh) की आने वाली फिल्म ‘मेरा भारत महान’ (Mera Bharat Mahan) का फर्स्ट लुक (First Look) जारी कर दिया गया है. पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज एक्टर्स में शुमार हैं जिनका कोई भी गाना या फिल्म रिलीज होती है तो वो तहकला मचा देती है. ‘लॉलीपॉप लागेलू’ (Lollypop Lagelu) फेम सिंगर की ये फैन फॉलोइंग का ही नतीजा है कि कुछ वक्त पहले उनका एक गाना ‘पुदिना ए हसीना’ रिलीज हुआ था जिसने यूट्यूब पर म्यूजिक सेक्शन में लंबे वक्त तक टॉप पर जगह बनाई हुई थी.

आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सुपरस्टार पवन सिंह की आने वाली फिल्म ‘मेरा भारत महान’ का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है. इस पोस्टर में पवन सिंह का लुक शहीद चंद्रशेखर आजाद की तरह नजर आ रहा है. इस आर्टिस्टिक पोस्टर में पवन सिंह शर्टलेस नजर आ रहे हैं और उन्होंने धोती पहनी हुई है. कमर पर उन्होंने बंदूक खोंसी और गोलिंयों से भरी बेल्ट बांधी है. शहीद चंद्रशेखर आजाद (Shaheed Chandrashekhar Azad) की ही तरह वो अपनी मूंछों को ताव देते भी दिख रहे हैं. इस पोस्टर पर फिल्म से जुड़ी एक टैग लाइन भी लिखी है जो बेहद जबरदस्त है. पोस्टर पर लिखा है- “पहले प्यार से समझाते हैं…नहीं समझे, तो हथियार से…” इस पोस्टर के साथ पवन सिंह ने देश प्रेम से भरी कुछ पंक्तियां अपने कैप्शन में लिखी हैं. उन्होंने लिखा- First Look…दिल हमारे एक हैं, एक ही है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं इसकी शान, जान लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान, इसलिए हम कहते हैं “मेरा भारत महान”.

फोटो: Instagram/@singhpawan999

आपको बता दें कि पवन सिंह की फिल्म ‘मेरा भारत महान’ को डायरेक्टर किया है देवेंद्र तिवारी ने जबकि फिल्म के निर्माता बिपुल राय हैं. ये फिल्म वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स द्वारा प्रस्तुत की गई है. फिल्म का म्यूजिक छोटे बाबा (बसही) ने दिया है जबकि गीत लिखे हैं राजेश मिश्रा, अरविंद तिवारी, अरुण बिहारी और प्रकाश बारूद ने. पावरस्टार पवन सिंह इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री पर छाए हुए हैं. सावन का सीजन चल रहा है और इस मौके पर उनके कई बोलबम गीत रिलीज हुए हैं जिसे काफी सफलता मिली है. उनका भोजपुरी गाना (Bhojpuri Song) ‘पी ली पुदीना’ (Pi li Pudina) खूब सुर्खियां बटोर रहा है.