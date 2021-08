Bigg Boss कंटेस्टेंट अक्षरा सिंह ने Akshay Kumar के लिए दिखाई दीवानगी, खास अंदाज में वीडियो किया पोस्ट, देखिए

Bigg Boss OTT: बिग बॉस के घर में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) का दबंग अंदाज देखने को मिल रहा है. अक्षरा भोजपुरिया (Bhojpuriya) दर्शकों की चहेती तो पहले से ही थीं, अब वो देशभर में छा गई हैं. इसके साथ ही हमेशा की तरह उनका इंस्टा अकाउंट भी काफी चर्चा में है. अब अक्षरा का एक वीडियो वायरल हो रहा हैं, जो उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6 घंटे पहले पोस्ट हुआ है. इसमें अक्षरा ब्लैक कलर की पार्टी ड्रेस पहने बेहद ग्लैमरस लग रही हैं और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म ‘बेलबॉटम’ (Bellbottom) का गाना सखियां 2.0 (Sakhiyaan 2.0) पर एक्ट कर रही हैं. वीडियो को 1 लाख 17 हजार लोग देख चुके हैं और साथ ही 21 हजार हार्ट भी मिल चुके हैं. अक्षरा ने इस इंस्टाग्राम वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है AK with AK, Remix with Me ! For the love of @akshaykumar.

बता दें अक्षरा के इंस्टाग्राम पर हाल ही में एक और वीडियो अपलोड हुआ था, जो उनके बिग बॉस के घर में एंट्री के पहले का था. इसमें अक्षरा एंट्री के समय की ही ड्रेस पहनी हुई थीं और गाने ‘एहसान तेरा होगा मुझपर’ एक्ट कर रही थीं. वीडियो को अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और कई फैंस कमेंट कर एक्ट्रेस की खूब तारीफ कर रहे हैं. अक्षरा को इंस्टाग्राम पर 3.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Akshara Singh (@singhakshara)

बता दें घर में किचन को लेकर पहले ही दिन से अक्षरा सिंह और शमिता शेट्टी के बीच काफी तू-तू-मैं-मैं हो रही है. अक्षरा सिंह का आरोप है कि शमिता उनके साथ बदतमीजी करती हैं. शुरू से शमिता शेट्टी और अक्षरा सिंह के बीच चल रही खींचातान में अक्षरा ने शमिता की एज शेमिंग तक कर दी थी. खास तौर पर उन्होंने शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल की ओर इशारा करते हुए कहा था कि वो भोजपुरी को रिप्रिजेंट कर रही हैं. उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगी अक्षरा कि बातों पर करण जौहर भी सहमति दिखाते नजर आए थे.