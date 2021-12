पार्टी में लोगों ने प्लेट में छोड़ा खाना तो देख भड़क उठी भोजपुरी हीरोइन Mahima Singh, कह दी बड़ी बात

भोजपुरी एक्ट्रेस (Bhojpuri Actress) महिमा सिंह (Mahima Singh) आज म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी पहचानी हीरोइनों में से एक हैं. उनका कोई भी वीडियो सॉन्ग (Video Song) आता है तो लोगों को दीवाना बना जाता है. फैंस और दर्शकों से उनके वीडियोज को काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है. ऐसे में अब वो अपने किसी गाने नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पोस्ट (Mahima Singh instagram Post) को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने खाने की बर्बादी करने वालों पर तंज कसा है.

दरअसल, महिमा सिंह ने इंस्टाग्राम (Mahima Singh Instagram) पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें किसी पार्टी में प्लेटें रखी दिखाई दे रही हैं और उनमें खाने की बर्बादी को साफ तौर से देखने के लिए मिल रही है. इसी खाने की बर्बादी को लेकर एक्ट्रेस महिमा ने उन लोगों को जमकर लताड़ा और तंज कसते हुए फोटो के साथ लिखा, ‘यह एक बेटी के बाप का निमंत्रण था ,वरना लोग 10 रू की चाट भी खाते हैं तो प्लेट तक चाट लेते हैं अगर किसी को बूरा लगे तो सॉरी….’ वहीं, कुछ लोगों ने एक्ट्रेस की इस बात का समर्थन भी किया है. एक ने लिखा, ‘बुरा लगने वाली बात आप नहीं बले जितना खाते हो उतना ही लेना चाहिए कितने इन्सान को तो खाना मिलता ही नहीं अन्नपूर्णा मां को ऐसे छोटा नहीं करना चाहिए. food waste करना बहुत बुड़ी बात है. आपने एक दम ठीक बोला महिमा जी.’

View this post on Instagram A post shared by mahima singh (@mahima_singh_0007)

इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने भी महिमा की बात का समर्थन करते हुए लिखा, ‘सही बात बोली अक्सर लोग उसको उस time तक use krte है जब तक उनका man na (अपना मतलब na nikal जाये ) wo खाना ho ya insaan ☺☺ pat bhar gya toh खाने ki koi वल्यू nhi smghta fir agr Kuch nhi rhta घर mai toh fir noon रोटी ko b तरसते 🙏🙏 so please dont waste फूड’.

बहरहाल, अगर महिमा सिंह के वर्कफ्रंट की बात की जाए तो हाल ही में उनका खेसारीलाल यादव (Khesari lal yadav) के साथ नया म्यूजिक वीडियो (Music Video) ‘कजरा झगड़ा करा देले बा’ (Akhiya Ke Kajra Jhagra Kara Dele Ba) रिलीज किया गया है. इस गाने को दर्शकों की ओर से काफी पसंद किया गया था. इस वीडियो सॉन्ग को अभी तक 8 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और ढाई लाख से भी ज्यादा तो लाइक्स मिले हैं. दर्शकों ने इस गाने में महिमा सिंह और खेसारी की कैमिस्ट्री को काफी पसंद किया था. भोजपुरी सॉन्ग (Bhojpuri Song) ‘कजरा झगड़ा करा देले बा’ (Akhiya Ke Kajra Jhagra Kara Dele Ba) को खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने अपनी बेहतरीन आवाज से सजाया है.

