Video: मोनालिसा के ‘कुंडी ना खड़काओं राजा’ ने लगाई आग, ब्लैक लहंगे में नेहा कक्कड़ के गाने पर किया जोरदार डांस!

भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा (Bhojpuri Actress Monalisa) अपनी फोटोज और वीडियोज से फैंस से हमेशा जुड़ी रहती हैं. चाहे कोरोना पॉजिटिव (corona positive) हो या लॉकडाउन का समय वो लगातार अपने फैंस को एंटरटेन कर रही हैं और यूजर्स के लिए डांस वीडियो, फोटोज पोस्ट करती रहती हैं. बिग बॉस के बाद पहले तो मोनालिसा ने टीवी शो ‘नमक इश्क का’ (TV Show Namak Ishq Ka) में इरावती के रोल से सबको अपना फैन बना लिया था. इसके साथ अब वो इंस्टाग्राम क्वीन भी बन गई हैं. उनका एक लेटेस्ट डांस वीडियो (Latest Dance Video) भी वायरल हो रहा है. मोना का लेटेस्ट वीडियो भी काफी पसंद किया जा रहा है, नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) और यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) के गाने ‘आओ राजा’ (Aao Raja) पर धांसू डांस कर रही हैं.ब्लैक लहंगा पहने मोना वीडियो (Video) में बेहद हॉट अंदाज में दिख रही हैं. खास बात ये है कि गाने को मोना का ये सेक्सी डांस उनके साथ नेहा के फैंस को भी पसंद आने वाला है. इस इंस्टा वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.इससे पहले उन्होंने एक और वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें वो खुद को फिट रखने के लिए वर्कआउट करती दिख रही थीं. साथ में कैप्शन में लिखा था Morning Cardio Workout Be Like.... enjoying, Dancing, and making Reels... याद दिला दें इस फिट फिजीक वाली मोना को किसी समय में अपने मोटापे को लेकर काफी खरीखोटी सुनना पड़ती थी. डैनिम शॉर्ट्स और रेड क्रॉप टॉप पहने मोना के इस वीडियो को कुछ ही देर में हजारों व्यूज मिल गए थे और ढेर सारे कमेंट भी आ रहे थे.बता दें कि मोना कुछ समय से हैदराबाद (Hyderabad) में थीं और वहां की सड़को पर भी उन्होंने कई वीडियो शूट (Video Shoot) किए थे, जिसे यूजर्स का खूब प्यार मिला था. हर वीडियो में मोनालिसा का एक अलग दिलकश अंदाज देखने को मिल रहा था. कभी बोल्ड एंड सेक्सी लुक तो कभी ट्रेडिशनल अंदाज ये उन्होंने इहने चाहने वालों की गिनती काफी बढ़ा ली है.