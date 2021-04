वायरल हो रहा है Actress Poonam Dubey का जिम वीडियो, बताया कैसे Workout कर खुद को रखती हैं फिट, देखिए

View this post on Instagram A post shared by पूनम दुबे ❤️👑 (@poonamdubeyofficial)

भोजपुरी फिल्मों (Bhojpuri Films) की एक्ट्रेस पूनम दुबे (Actress Poonam Dubey) को किसी पहचान की जरूरत नहीं है. यूट्यूब (Youtube) पर उनके वीडियो और फिल्में खूब देखी जाती हैं. उनकी फैन फॉलोइंग किसी बॉलीवुड स्टार्स (Bollywood Stars) से कम नहीं है. इंस्‍टाग्राम, फेसबुक जैसी साइट्स पर उनके लाखों चाहने वाले हैं. वो अक्सर अपने फैंस के लिए इंस्टाग्राम (Poonam Dubey Instagram) पर पोस्ट डालती रहती हैं. उनका लेटेस्ट वीडियो पोस्ट भी काफी पसंद किया जा रहा है, जिसमें वो होम जिम में एक्सरसाइज करती दिख रही हैं. वो पहले भी अपने हेल्थ वीडियो डालती रही हैं, जिसे उनके फैंस खूब पसंद करते हैं. वीडियोज बता रहे हैं कि उन्होंने लॉकडाउन (Lockdown) का पूरा उपयोग किया है और घर पर ही वर्कआउट कर खुद को टोंड रखा है.वीडियो में वो जिम क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स में एकदम फिट दिखाई दे रही हैं. साथ में कैप्शन में लिखा है, workout at home, triceps and biceps workout at home. अपने घर पर लॉकडाउन के दिनों को हेल्दी तरीके से यूटिलाइज करें. वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी आने वाली फिल्में हैं 'देहाती बाबू', 'प्रेम लगन', 'तोहरे प्यार में पागल बानी', 'तू निकले छुपा रुस्तम', 'कल्लू की दुल्हनिया', 'गुमराह' 'और एक देशभक्ति फिल्म 'कसम तिरंगे की' जिसमें वो रवि किशन (Ravi Kishan) के ऑपोजिट हैं.पूनम दुबे रवि किशन, दिनेशलाल यादव 'निरहुआ', पवन सिंह, खेसारीलाल यादव, यश मिश्रा और रितेश पांडे जैसे तमाम भोजपुरी के दिग्गज अभिनेताओं के साथ फिल्में कर चुकी हैं. पूनम ने भोजपुरी फिल्मों में कई हिट आइटम सॉन्ग भी किए हैं. वो 'जो जीता वही सिकंदर', 'हमार फर्ज', 'बाबा रंगीला', 'हम हैं जोड़ी नंबर वन', 'रंगदारी टैक्स', 'चना जोर गरम' सहित लगभग 35 भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं.