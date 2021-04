अक्षय कुमार के गाने 'I Don't Know What To Do' पर भोजपुरी क्वीन प्राची सिंह का बोल्ड डांस वायरल, देखें VIDEO

View this post on Instagram A post shared by Prachi Singh (@asliprachisingh)

भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) की खूबसूरत और हॉट अभिनेत्री प्राची सिंह (Prachi Singh) अपनी बोल्ड अदाओं के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं. उनके सेक्सी डांस मूव और कातिलाना अदाओं से उनके फैंस दीवाने हुए जाते हैं. इंस्टाग्राम (Prachi Singh Instagram) पर वो अक्सर अपने वीडियो पोस्ट करती हैं. यूं तो उनके सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं इसके बावजूद उनके वीडियोज के चर्चे लोगों की जुबान पर रहते हैं.एक बार फिर प्राची सिंह खबरों में हैं. उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. हाल ही में प्राची ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और जिया खान (Jiah Khan) के गाने 'I Don't Know What To Do' पर डांस कर रही हैं. इस वीडियो में प्राची ने व्हाइट रंग की ऑफ शोल्डर शर्ट पहनी है और ब्लू कलर के शॉर्ट्स पहने हुए हैं. इस ड्रेस में उनके डांस मूव बेहद आकर्षक लग रहे हैं. प्राची के लुक्स फैंस के दिल की धड़कनें रोक रहे हैं. आपको बता दें कि 'I Don't Know What To Do' गाना 'हाउसफुल-1' (Housefull-1) फिल्म का है. फिल्म में अक्षय और जिया के अलावा, दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh), लारा दत्ता (Lara Dutta) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) मुख्य भूमिका में थे.प्राची के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही 'मेरे प्यार से मिला दे' (Mere Pyaar Se Mila De) फिल्म में एक्टर किशन राय के अपोजिट नजर आएंगी. फिल्म को चंदन सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं. 'मेरे प्यार से मिला दे' फिल्म में अनूप अरोड़ा, संचिता बैनर्जी और आशी तिवारी सपोर्टिंग रोल में हैं. फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. इसके अलावा प्राची, 'पांच मेहरिया' (Paanch Mehariya) नाम की एक फैमिली ड्रामा फिल्म में भी काम करती नजर आएंगी. इस फिल्म में प्रियंका पंडित, निशा दुबे, कनक पांडे आदि कलाकार काम कर रहे हैं.