Bhojpuri Actress: प्राची सिंह ने शेयर किया फोटोशूट का वीडियो, बोल्ड अंदाज देख नहीं हटेगी नजरें, देखिए

Bhojpuri Video: भोजपुरी (Bhojpuri) एक्ट्रेस प्राची सिंह (Prachi Singh) फिल्मों से ज्यादा अपने सेशल मीडिया पोस्ट से चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम वीडियो से लाइमलाइट में हैं. इन दिनों एक नया ट्रेंड देखने में आ रहा है. एक्ट्रेस अपने फोटोशूट के दौरान वीडियो रिकॉर्ड कर बाद में उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हैं. प्राची का ये वीडियो भी ऐसा ही है. दरअसल उनका लेटेस्ट इंस्टाग्राम वीडियो (Instagram Videos) पोस्ट उनके एक फोटोशूट (Photoshoot) का वीडियो है. इसमें प्राची अपने वही सेंसेशनल स्टाइल से सबका ध्यान खींच रही हैं, जो उनकी पहचान बन चुकी है. इसमें उनका बोल्ड लुक यूजर्स को मदहोश कर रहा है. उन्होंने पोस्ट के साथ में कैप्शन में लिखा है ‘Love me or hate me either way I’m gonna shine.’… वीडियो में वो ब्लाक कलर का नेट वाला टॉप पहने बेहद बोल्ड दिख रही हैं. बैकग्राउंड में बालीवुड का गाना सुनाई दे रहा है. वो अक्सर अपने दिलचस्प फोटोज (Photos) और अमेजिंग वीडियो से यूजर्स को ऐसे ही मदहोश कर देती हैं.

एक्ट्रेस प्राची सिंह के सोशल मीडिया पर लाखों फैंस हैं. हमेशा की तरह उनका ये वीडियो पोस्ट भी फैंस को पसंद आ रहा है. भोजपुरी इंडस्ट्री की सेंसेशन गर्ल प्राची सिंह (Prachi Singh) बड़ी बड़ी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह और मोनालिसा को भी अपनी बोल्डनेस से पीछे छोड़ रही हैं. उनका इंस्‍टाग्राम अकाउंट ऐसी ही फोटोज और वीडियोज से भरा हुआ है. कभी शॉर्ट्स में तो कभी बाथटब में लेटे उनके हुस्न के जलवे बरकरार हैं.

कुछ दिनों पहले भी प्राची ने इसी तरह एक फोटोशूट (Photoshoot) का वीडियो शेयर किया था है. इसमें प्राची एक मिरर के सामने सेंसेशनल पोज से कहर ढा रही थीं. उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा था ‘पानी पानी हो गई’… वीडियो में वो ग्रे कलर का हॉट पैंट पहनी थीं. बैकग्राउंड में बादशाह का गाना ‘पानी पानी हो गई’ सुनाई दे रहा था. इससे बिलकुल अलग एक्ट्रेस ने साड़ी पहने भी एक वीडियो रील बनाया था, जो काफी चर्चा में था.