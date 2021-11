मां बनने से पहले इतनी फिट थीं भोजपुरी आइटम क्वीन Seema Singh, अब दिखने लगी हैं कुछ ऐसी, हो जाएंगे शॉक्ड!

Seema Singh unfit After becoming mother: बॉलीवुड एक्ट्रेस हों या फिर भोजपुरी. अक्सर देखा जाता है कि किसी का शादी के बाद तो किसी का प्रेग्नेंसी के बाद वजन बढ़ता है. वो अनफिट हो जाती हैं. ये आम है. बाद में वो सब कुछ ठीक होने के बाद अपनी फिटनेस (Actress Fitness) को फिर से बरकरार कर लेती हैं. इसी में से एक भोजपुरी एक्ट्रेस (Bhojpuri Actress) सीमा सिंह (Seema Singh) भी हैं, जिनका मां बनने के बाद से लगातार वजन बढ़ रहा है. हाल ही में उन्होंने एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनका चौंकाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन (Seema Singh look Transformation) देखने के लिए मिल रहा है.

दरअसल, एक्ट्रेस सीमा सिंह ने शादी (Seema Singh Marriage) के बाद से ही फिल्मों और एक्टिंग से दूरियां बना ली है. अब वो बतौर प्रोड्यूसर काम करती हैं. लेकिन एक्ट्रेस फैंस के बीच सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्हें अक्सर बेटे शिवाय के साथ फोटो और वीडियो शेयर करते हुए देखा जाता है. इसी बीच उन्होंने एक फोटो बेटे शिवाय (Seema Singh son Shivaay) के साथ शेयर की है, जिसमें उनका बढ़ा वजन देखकर सभी शॉक्ड हो गए हैं.

कभी ऐसा था कि इसी सीमा सिंह की जब कमर लचकती थी तो लाखों के दिलों मचल उठते थे. लोग उनके डांस और अदाओं के आज भी दीवाने हैं. फैंस उनके एक्टिंग में फिर से लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक्ट्रेस की अनफिटनेस (Seema Singh unfit) बता रही है कि वो अभी इस मूड में नहीं हैं. बेटे शिवाय के साथ सीमा सिंह (Seema Singh fitness) ने जो फोटो शेयर की है. इसे देखने के बाद लोग बहुत से फैंस शॉक्ड हो गए हैं तो कई उन्हें क्यूट भी बता रहे हैं. उनकी तस्वीर वायरल हो रही है. खैर, अब देखना ये होगा कि फैंस सीमा सिंह अपने पुराने लुक में देख पाते हैं या नहीं.

बहरहाल, अगर सीमा सिंह की शादी की बात की जाए तो उन्होंने बिजनेसमैन सौरव कुमार (Seema Singh husband) से मार्च 2019 में शादी की थी. दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे और बाद में दोनों एक-दूजे के हो गए. इसके बाद शादी के एक साल बाद ही उन्होंने अपने बेटे शिवाय को जन्म दिया था. अब सिनेमा से दूर अपने परिवार की देखभाल में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताती हैं. लेकिन, इस बीच वो अपने फैंस से रूबरू होना नहीं भूलती हैं.

