Akshara Singh ने अपने Bhojpuri Song 'फलनवा के बेटा 2' पर मां-बाप के साथ किया डांस, क्या आपने देखा ये Video?

भोजपुरी (Bhojpuri) की सुपरस्टार और सबसे मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) इन दिनों छाई हुई हैं. अक्षरा सिंह अपने गानों (Akshara Singh Songs) से लोगों के दिलों में राज कर रही हैं. अक्षरा सिंह के गाने उनकी फिल्मों की ही तरह खूब धमाल मचाते हैं. अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और हमेशा अपनी लाइफ से जुड़ी अपडेट देती रहती हैं. हाल ही में अक्षरा सिंह ने अपने सबसे फेमस भोजपुरी सॉन्ग (Bhojpuri Song) 'फलनवा के बेटा सपनवा में आता है' (Falanwa Ke Beta Sapanwa Me Aata Hai) का दूसरा भाग 'फलनवा के बेटा सपनवा में आता है 2' (Falanwa Ke Beta Sapanwa Me Aata Hai 2) का ऑडियो रिलीज कर दिया है.आज ही अक्षरा का गाना (Akshara Song) रिलीज हुआ है तब से यूट्यूब पर ये गाना धूम मचा रहा है. मगर इस गाने से जुड़ा सबसे खास वीडियो अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें वो अपने माता-पिता के साथ इस गाने पर डांस (Akshara Singh Dance Video With Parents) करती हुई दिख रही हैं. अक्षरा सिंह की मां भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) की फेमस एक्ट्रेस नीलिमा सिंह (Nilima Singh) हैं. नीलिमा भोजपुरी की चर्चित एक्ट्रेसेज में शुमार हैं. नीलिमा को भोजपुरी सिनेमा की सबसे खतरनाक सास कहा जाता है. दूसरी ओर अक्षरा के पिता बिपिन सिंह (Bipin Singh) उर्फ इंद्रजीत सिंह (Indrajit Singh) भी भोजपुरी के दिग्गज एक्टर हैं. अक्षरा सिंह ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें वो अपने माता-पिता के साथ खूब मस्ती करती हुई दिख रही हैं.अक्षरा सिंह के गाने 'फलनवा के बेटा सपनवा में आता है 2' की बात करें तो ये गाना कल यानी 5 जुलाई को अक्षरा सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. फिलहाल इस गाने का ऑडियो ही जारी किया गया है. लेकिन ऑडियो ने ही धमाल मचा दिया है. कुछ ही घंटों में इस गाने के ऑडियो को हजारों व्यूज मिल चुके हैं. आपको बता दें कि इस गाने का म्यूजिक प्रियांशु सिंह ने दिया है जबकि गाने को लिखा है शिवम पंडित ने. इसी साल 2 मार्च को अक्षरा सिंह का गाना 'फलनवा के बेटा सपनवा में आता है' रिलीज हुआ था. महज 4 महीने में गाने को 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. ये गाना वेद एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था.