VIDEO: अंकुश राजा का नया सावन गीत 'हरियर साड़ी में सोमारी' रिलीज, गजब दिखा अनीषा पांडे का देसी अंदाज

#Bolbam | हरियर साड़ी में सोमारी | #Ankush Raja | Harihar Saree Me Somwari। New Sawan Song 2022: अंकुश राजा (Ankush Raja) भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के नामचीन स्टार्स में से एक हैं और उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी पहचान बनाई है. अक्षरा सिंह, खेसारी लाल और पवन सिंह की तरह उनके गाने भी ट्रेंड में रहते हैं. अब वे भी दूसरे स्टार्स की तरह सावन सॉन्ग्स पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. इसी बीच उन्होंने अपना नया गाना रिलीज ‘हरियर साड़ी में सोमारी’ (Harihar Saree Me Somwari) किया है. इसमें वे भोजपुरी एक्ट्रेस अनीषा पांडे (Anisha Pandey) के साथ दिख रहे हैं.

‘हरियर साड़ी में सोमारी’ में जहां अंकुश नीले कलर के कुर्ते में दिख रहे हैं तो वहीं उनकी को-स्टार पिंक कलर की बनारसी साड़ी में 16 श्रृंगार से सुसज्जित दिख रही हैं. दोनों की कैमिस्ट्री देखते ही बनते है और अपने एक्सप्रेशन से लोगों को इंप्रेस करते दिख रहे हैं. अंकुश राजा का नया सावन गीत 9 (Bhojpuri Sawan Song 2022) जुलाई यानी आज आदिशक्ति फिल्म्स (Aadishakti Film) के आधिरारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है. इस सॉन्ग को यादव लालू ने लिखा है और श्याम सुंदर ने म्यूजिक दिया है. इसे अभी तक 66 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 6 हजार यूजर्स ने इस पर लाइक का बटन दबाया है.

Also Read: ‘ए सर’ में पल्लवी गिरी का सीट को लेकर भोजपुरी स्टार अंकुश राजा से झगड़ा, बोलीं- तुम्हारे बाप का कॉलेज है?

इस गाने से पहले अंकुश राजा का ‘ए सर’ रिलीज हुआ है जिसमें वे एक कॉलेज स्टूडेंट के किरदार में दिख रहे हैं. वीडियो में उन्होंने रेड कलर का पैंट और सफेद शर्ट पहनी हुई है. इसी से मैच करती हुई टाई बांधी है. ये गाना रिलीज होते ही वायरल हो गया है जिसकी उनके चाहने वाले खूब तारीफ कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर उनका ‘काहे खातिर भईलू जवान’ (Bhojpuri gana Kahe Khatir Bhailu Jawan) भी खूब पसंद किया जा रहा है जिसमें वे एकट्रेस कोमल सिंह (Komal Singh) के साथ जमकर रोमांस फरमाते दिख रहे हैं.

Also Read: Bhojpuri Song: अंकुश राजा ने एक्ट्रेस कोमल सिंह से कहा, ‘काहे खातिर भईलू जवान’ तो मिला मजेदार जवाब, देखिए

Tags: Ankush Raja, Bhojpuri