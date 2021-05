अरविंद अकेला कल्लू ने अपनी फिल्म ‘जान’ को लेकर दी जानकारी, फोटो शेयर कर बताई ट्रेलर की रिलीज डेट

फोटो शेयर कर बताई ट्रेलर रिलीज डेट

भोजपुरी एक्टर अरविंद अकेला कल्लू (Bhojpuri Actor Arvind Akela Kallu) और निधि झा (Actress Nidhi Jha) स्टारर फिल्म ‘जान’ (Jaan) को लेकर कई तरह की चर्चा चलती रही है. कभी इसकी स्टोरी को लेकर तो कभी रिलीज डेट (Film Release Date) को लेकर. अब एक्टर ने खुद अपने इंस्टाग्राम (Actor Instagram) पर एक फोटो शेयर की है. फोटो से खुलासा हुआ है कि इसका एक धमाकेदार ट्रेलर ईद (Official trailer releasing on EID 2021) के मौके पर रिलीज किया जाएगा, जिसके बाद से दोनों के फैंस के बीच एक खुशी देखी जा रही है. कमेंट बॉक्स में इसकी रिलीज डेट को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं.बता दें ये म्यूजिक कम्पनी डीआरजे रिकॉर्ड्स की पहली भोजपुरी फिल्म है, जिसका ऑफिसियल ट्रेलर ईद के दिन यहीं पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म ‘जान’ के निर्माता राज जायसवाल (Raj Jaiswal) हैं और इसका निर्देशन अरविंद चौबे (Arvind Chobey ) कर रहे हैं. फिल्म के लीड रोल में अरविंद अकेला कल्लू और निधि झा है. मीडिया से चर्चा में निर्देशक अरविंद चौबे ने बताया कि फिल्म की कहानी काफी अलग है, जो दर्शकों को काफी पसंद आएगी. कहानी को आज की जनरेशन को ध्यान में रखकर बनाया है. साथ ही इसमें एक्शन और डायलॉग को प्राथमिकता दी गयी है. साथ ही इसके म्यूजिक पर भी खूब मेहनत की है, जिसके कारण आपको इसमें एक से बढ़कर एक गाने सुनने को मिलेंगे. बताया जा रहा है कि फिल्म को बनाने में पूरी टीम ने काफी मेहनत की है. कहानी की डिमांड को देखते हुए इसकी शूटिंग उत्तराखंड की वादियों में की है.हाल ही में अरविन्द अकेला कल्लू स्टारर फिल्म ‘दिल धक धक करे’ (Dil Dhak Dhak Kare) का वीडियो सॉन्ग ‘किस खुल्ला में कईल न जाला’ (Kiss Khulla Me Kail Na Jala) रिलीज किया गया है, जिसे दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. गाने को कल्लू और तनुश्री (TanuShree) पर बेहद रोमांटिक अंदाज में फिल्माया है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.