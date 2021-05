अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म ‘प्यार तो होना ही था’ के गाने 'चुम्मा जब दोगी' ने की धमाकेदार एंट्री, देखें VIDEO

Arvind Akela Kallu New Song 2021 | Chumma Jab Dogi Full Video | Priyanka Singh | Bhojpuri Song 2021. भोजपुरी (Bhojpuri) सिनेमा के सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू (Arvind Akela Kallu) के कई धमाकेदार गाने मार्केट में आ रहे हैं. वो इस समय भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. उनके गाने 'ना रही तोहरा से देखा देखी' (Na Rahi Tohara Se Dekha Dekhi) को लोगों ने खासा पसंद किया था, जिसके बाद अब नया गाना 'चुम्मा जब दोगी' (Chumma Jab Dogi ) भी रिलीज होते ही गर्दा मचा रहा है. बता दे ये गाना फिल्म ‘प्यार तो होना ही था’ (Pyar To Hona Hi Tha) का है, जिसे देखते ही देखते लाखों व्यूज मिल गए हैं.कल्लू का ये सुपरहिट गाना डीआरजे रिकॉर्डर्स भोजपुरी (DRJ Records Bhojpuri) यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है और रिलीज होते ही ट्रेंड कर रहा है. गाने को हमेशा की तरह उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 162,282 व्यूज मिल चुके हैं और ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है. इस सुपरहिट गाने को अरविंद अकेला कल्लू के और प्रियंका सिंह ने गाया है और लिखा है सुमित सिंह चंद्रवंशी ने. इस गाने का म्यूजिक बनाया है ओम झा ने. ये सिंगर की जोड़ी कई बंपर हिट गाने दे चुकी है और भोजपुरिया दर्शक उन्हें बहुत प्यार देते हैं.आपको बता दें कि कल्लू (Kallu) की फिल्म 'प्यार तो होना ही था' को मुंबई (Mumbai), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और बिहार (Bihar) में बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म मार्च में रिलीज की गई थी. हमेशा कुछ नया लेकर आने वाले डायरेक्टर प्रमोद शास्त्री इस बार भी भोजपुरिया दर्शकों के लिए एक अनूठी और पारिवारिक फिल्म लेकर आए हैं. युवा सुपरस्टार अरविन्द अकेला कल्लू (Arvind Akela Kallu Film) और निर्देशक प्रमोद शास्त्री की दिल को छू लेने वाली भोजपुरी फिल्म 'प्यार तो होना ही था' सभी को बहुत अच्छी लगी थी और ऐसे में इसके गाने यूट्यूब पर आना फैंस के लिए डबल धमाका है.