भोजपुरी सिंगर और अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू (Arvind Akela Kallu) इन दिनों अपनी फिल्म ‘प्यार तो होना ही था’ (Pyar To Hona Hi Tha) को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें वे एक्ट्रेस यामिनी सिंह और कनक यादव संग रोमांटकि अंदाज में दिख रहे हैं. आपको बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू और डायरेक्टर प्रमोद शास्त्री के साथ ये तीसरी फिल्म है. इसी बीच कल्लू का एक गाना भी जबरदस्त वायरल हो रहा है.अरविंद अकेला कल्लू का नया गाना 'जिए ना देबू का ये पतरको' काफी पसंद किया जा रहा है. गाने को यू्ट्यूब पर दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. अब तक इस गाने को 30 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो में वे भोजपुरी एक्ट्रेस खुशबू तिवारी संग थिरकते नजर आ रहे हैं. दोनों के डांसिंग मूव्स भी कमाल के हैं जिनकी फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं. 'जिए ना देबू का ये पतरको' (Jiye Na Debu Ka Ae Patarko) 30 जनवरी 2021 Saregama Hum Bhojpuri ने अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया था. गाने में आर्या शर्मा ने म्यूजिक का तड़का लगाया और आर आर पंकज ने लिरिक्स लिखे हैं.इसके अलावा इन दिनों अरविंद अकेला का नया भोजपुरी होली सॉन्ग (New Bhojpuri Holi Song) भी रिलीज हुआ है, जिसके बोल ‘होली में मजनुवा अनाथ हो जाई’ (Holi Me Majnua Anathh Ho Jayee) हैं. किरण म्यूजिक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर सिंगर और एक्टर अरविंद अकेला का सॉन्ग ‘होली में मजनुवा अनाथ हो जाई’ रिलीज किया गया है. ये गाना काफी वायरल हो गया है. गाने को अरविंद अकेला कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका की आवाज है. होली आने से पहले ही इस गाने ने धूम मचा दी है.