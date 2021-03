'Bhagavad Gita beginning of love' के जरिए पर्दे पर दर्शाया जाएगा श्रीकृष्ण का गीता सार, शुरू हुई शूटिंग

भोजपुरी अभिनेता गौरव झा (Gaurav jha) इन दिनों अपनी अपनी अपकमिंग फिल्म 'भागवत गीता बिगनिंग ऑफ लव' (Bhagwat gita beginning of love) को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में उनके अपोजिट में अभिनेत्री ऋतु सिंह (Ritu singh) अभिनय करेंगी. सुनील उपाध्याय निर्देशित फिल्म की शूटिंग सिल्क सिटी भागलपुर में शुरू हो चुकी है. मेकर्स ने फिल्म के शूट से पहले एक भव्य इवेंट का आयोजन किया जिसमें 'भागवत गीता बिगनिंग ऑफ लव' (Bhagwat gita beginning of love) के सभी कास्ट और क्रू शामिल हुए.इवेंट के दौरान फिल्‍म 'भागवत गीता बिगनिंग ऑफ लव' (Bhagwat gita beginning of love) के निर्देशक सुनील उपाध्‍याय (Sunil Upadhyay) ने बताया कि ''कहानी में भागवत गीता में बताए जीवन के सार को दर्शाया जाएगा. गीता में प्रेम की सही अवधारणा भी है. फिल्‍म इंडस्‍ट्री (Bhojpuri Cinema) के इतिहास में पहली बार हम दर्शकों के समक्ष भागवत गीता (Bhagwat gita) को फिल्माने जा रहे हैं और इसीलिए हमने फिल्‍म का नाम ही 'भागवत गीता बिगनिंग ऑफ लव' रखा है.'' बकौल उपाध्याय आज के दिनों में गौरव झा और ऋतु सिंह की जोड़ी का जवाब नहीं. दोनों की गिनती इंडस्‍ट्री के बेहतरीन कलाकारों में होती है लिहाजा उन्हें पसंद किया जाएगा और हमारी फिल्‍म के गाने भी मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं.निर्देशक ने आगे कहा, ''फिलहाल अभी तो हम फिल्‍म को शूट कर रहे हैं. आपसे अपील करेंगे कि जब भी फिल्‍म रिलीज हो तब जरूर आप फिल्‍म देखने सपरिवार सिनेमाघरों में जायें. '' बता दें कि 'Bhagavad Gita beginning of love' के जरिए पर्दे पर दूसरी बार भोजपुरी दर्शकों को ऋतु सिंह और गौरव झा को पर्दे पर साथ देखने का मौका मिलेगा. इससे पहले ये जोड़ी भोजपुरी फिल्म 'Bin Tere O Saathi Re' में अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों को इंप्रेस कर चुकी है. फिल्म में गौरव और ऋतु के अलावा सी पी भट्ट, सोनिया मिश्रा, प्रिया वर्मा और सोनू पांडेय जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं.‘भागवत गीता बिगनिंग ऑफ लव’ की स्क्रिप्ट भी सुनील उपाध्‍याय ने लिखी है और म्‍यूजिक डायरेक्‍टर अभिजीत मजूमदार हैं. फिल्म के गानों की लिरिक्‍स राजेश मिश्रा, प्रेम सागर सिंह और शेखर यादव ने लिखी है. फिल्म के सिनेमेटोग्राफर अयूब अली खान और पीआरओ संजय भूषण पटियाला हैं.