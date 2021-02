रिलीज के लिए तैयार अरविंद अकेला की फिल्म 'प्यार तो होना ही था', देखने को मिलेगा एक्शन का फुल डोज

भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू (Arvind Akela Kallu) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'प्यार तो होना ही था' (Pyaar To Hona Hi Tha) के प्रमोशन में बिजी हैं. फिल्म में कल्लू के अपोजिट में अभिनेत्री यामिनी सिंह नजर आएंगी. इनके अलावा कनक यादव, सुशील सिंह, देव सिंह, अनूप अरोरा, समर्थ चतुर्वेदी, बालेश्वर सिंह, रोहित सिंह मटरू, पुष्पा वर्मा, सुधा झा, अशोक शुक्ला, बबलू खान, चंदन कश्यप, दीपक सिंह भी मुख्य भूमिका में हैं. एसीएच एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है. फिल्म 5 मार्च 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी.कल्लू की भोजपुरी फिल्म Pyaar To Hona Hi Tha सबसे पहले 5 मार्च को मुंबई और गुजरात में रिलीज की जाएगी. इसके बाद 12 मार्च को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली और पंजाब के सिनेमाघरों में लगेगी. फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर अमित हिंडोचा ने बताया कि ''हमने अपनी फिल्म 'प्यार तो होना ही था' के रिलीज की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. हम बस इतना कहना चाहते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से पूरे एक साल बाद एक बेहतरीन फिल्‍म आपके लिए सिनेमा में होगी. आप जरूर जायें और इस फिल्‍म को देखें. यह पूरी तरह से कमर्शियल फिल्‍म है, जिसे आप अपने परिजनों के साथ देख सकते हैं.''हिंडोचा ने आगे कहा, ''फिल्‍म की कहानी और संगीत हर मोमेंट आपको सुकून देने वाले मनोरंजन का अहसास कराएगा. 'प्यार तो होना ही था' का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. इस ट्रेलर को अब तक 1 लाख से भी अधिक लोग देख चुके हैं.''फिल्म का निर्देशन प्रमोद शास्त्री ने किया है और इसकी कहानी के लेखक एस के चौहान हैं जबकि म्यूजिक ओम झा ने दिया है. फिल्म के गीतकार प्यारेलाल यादव कवि, एस. के. चौहान, सुमित सिंह चन्द्रवंशी, प्रकाश बारूद हैं.